CGTN: como a China estabelece o tom para o futuro de "Um país, dois sistemas"?

PEQUIM, 22 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O relatório apresentado por Xi Jinping no domingo, na abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC) em Pequim, veio em um momento crucial com a China embarcando em uma nova jornada para construir um país socialista moderno em todos os aspectos.

Revelando o plano de construção de uma China socialista moderna em todos os aspectos, Xi dedicou toda uma parte de seu relatório para destacar a importância de "Um país, dois sistemas."

"Esta política deve ser cumprida no longo prazo", XI prometeu, eliminando dúvidas e mal-entendidos sobre o futuro de "Um país, dois sistemas."

"Melhor organização institucional"

A última década testemunhou progressos históricos e mudanças no impulso da China de materializar a visão de "Um país, dois sistemas" na Região Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) e na Região Administrativa Especial de Macau.

Os sistemas legais e mecanismos de execução da SARs foram estabelecidos para proteger a segurança nacional. A lei de proteção da segurança nacional no HKSAR foi promulgada, enquanto o sistema eleitoral da região foi também aperfeiçoado. Macau também iniciou os procedimentos para alterar sua lei de proteção da segurança nacional.

Em seu relatório, Xi elogiou "Um país, dois sistemas" como grande inovação do socialismo com características chinesas. "Provou ser o melhor arranjo institucional para garantir prosperidade e estabilidade sustentadas em Hong Kong e Macau após seu retorno à pátria."

Ele confirmou o princípio de que "o povo de Hong Kong administra Hong Kong e o povo de Macau administra Macau" e um alto nível de autonomia para as duas SARs.

Enfatizando que o relatório de Xi atuou como uma diretriz para futuras ações das SARs, John Lee, diretor executivo da HKSAR, disse que foi incentivado pelo rico conteúdo do relatório sobre "Um país, dois sistemas", os assuntos de Hong Kong e Macau, pois ele revela a grande importância que o governo central associa ao trabalho relativo às SARs e ao "Um país, dois sistemas."

Lee disse que o país sempre foi o apoio mais forte para a HKSAR nos últimos cinco anos, quando a cidade passou pelo teste mais severo desde seu retorno à pátria.

O diretor executivo do SAR de Macau, Ho Iat Seng, também elogiou que o relatório de Xi deu uma direção clara a Macau para a prática bem-sucedida de "Um país, dois sistemas."

Ele observou que o relatório "ilustrou que o governo central coloca grande importância na prática e é cordial em relação ao seu cuidado com "Um país, dois sistemas" e reforçou bastante a confiança dos moradores de Macau no desenvolvimento da cidade.

Integração com o desenvolvimento nacional

Em seu relatório, Xi se comprometeu a ajudar as duas regiões a resolverem os problemas enraizados e conflituosos encontrados no curso de seu desenvolvimento, ressaltando que serão feitos esforços para apoiar Hong Kong e Macau a se integrarem melhor ao desenvolvimento geral nacional.

Um passo fundamental para o avanço do "Um país, dois sistemas", bem como um ponto de entrada vital para as duas SARs se integrarem ao desenvolvimento geral do país, foi o plano de desenvolvimento da área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA), que foi planejado e desenvolvido pelo próprio Xi.

A GBA é composta pelas duas SARs de Hong Kong e Macau e por nove cidades na vizinha província de Guangdong. A área total é de cerca de 56 mil quilômetros quadrados e abriga cerca de seis por cento da população chinesa.

Nos últimos anos, a GBA transformou rapidamente planos em ações. Uma comunidade de residentes a uma hora de distância foi basicamente formada na GBA com a construção e operação da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, da ligação ferroviária expressa de Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong e de outros canais transversais que conectam as margens oriental e ocidental do estuário do Rio Pérola (Zhujiang). A quilometragem total das linhas ferroviárias em funcionamento na GBA atingiu quase 2.500 quilômetros.

Em 2021, o número de empresas da GBA na lista Fortune Global 500 chegou a 25, em comparação com 17 em 2017, que também ultrapassou a Área da Baía de Nova York pela primeira vez.

O produto interno bruto (PIB) da GBA atingiu 12,6 trilhões de yuans (USD 1,97 trilhão) no ano passado, 2,4 trilhões de yuans a mais do que em 2017. Com menos de um por cento do território continental do país, a GBA gerou 12% do PIB nacional.

Zhao Chenxin, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, na segunda-feira falou em uma coletiva de imprensa à margem do 20º Congresso Nacional do PCC em andamento que a China intensificará os esforços para tornar a GBA um modelo exemplar de desenvolvimento de alta qualidade, com foco na promoção da inovação tecnológica, impulsionando o desenvolvimento industrial coordenado e melhorando a vida das pessoas.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-21/How-does-China-set-tone-for-future-of-One-Country-Two-Systems--1ejG7iY1ne8/index.html

FONTE CGTN

