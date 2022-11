CGTN: Como a China pretende beneficiar o mundo com visão de "futuro compartilhado"

PEQUIM, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China está comprometida com a construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado porque acredita que é o melhor caminho a seguir para todos os povos do mundo.

Como observou um antigo filósofo chinês, "todas as coisas vivas podem crescer lado a lado sem se prejudicarem, e diferentes estradas podem correr em paralelo sem interferir umas nas outras."

Em um relatório para o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, enfatizou que embora a China sempre tenha se comprometido com os objetivos de política externa de manter a paz mundial e promover o desenvolvimento comum, agora também se dedica a criar uma comunidade humana com um futuro compartilhado.

Segundo o relatório, somente quando todos os países buscarem a causa do bem comum, viverem em harmonia e se envolverem em cooperação para benefício mútuo haverá prosperidade sustentada e segurança garantida.

Um "futuro compartilhado" para todos

O presidente Xi trouxe pela primeira vez para o mundo a noção de "uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade" durante um discurso de 2013 no Moscow State Institute of International Relations.

"A humanidade, ao viver no mesmo vilarejo global no mesmo tempo e espaço onde a história e a realidade se encontram, tem surgido cada vez mais como uma comunidade de destino comum em que todos têm em si um pouco dos outros," disse Xi.

Nos últimos anos, o mundo tem sido desafiado por um aumento nas crises globais que, mais do que nunca, unem e aproximam o destino das nações, das mudanças climáticas à pandemia da COVID-19. Para enfrentá-las efetivamente, os governos devem se unir e tomar medidas coletivas e coerentes.

Em 2022, as consequências devastadoras das mudanças climáticas foram evidentes para que todos vissem como eventos climáticos extremos frequentes atingiram todos os cantos do mundo. Ondas de calor sem precedentes varreram a Europa, causando incêndios florestais destrutivos, secas graves e milhares de mortes. No Paquistão, as inundações graves deixaram um terço do país submerso e danificaram 1,8 milhão de residências. Nos EUA, furacões poderosos deixaram milhares de famílias desabrigadas.

"Reconhecer um futuro compartilhado exige que todos nós desafiemos as más decisões ambientais tomadas por empresas ou governos," escreveu Anthony Moretti, professor associado da Robert Morris University no estado americano da Pensilvânia, em um artigo de opinião para a CGTN.

Um dos principais objetivos da construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado é que as nações alcancem uma cooperação com benefícios mútuos, um conceito melhor demonstrado pela Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) criada pela China.

Desde sua introdução em 2013, a BRI impulsionou substancialmente as atividades de comércio e investimento em todo o mundo. O volume comercial anual entre a China e os quase 150 países participantes da BRI aumentou de USD 1,04 trilhão em 2013 para USD 1,8 trilhão em 2021, um salto de 73% ao longo de oito anos.

Sob a Iniciativa, a China trouxe sua ampla experiência em manufatura, telecomunicações, desenvolvimento de infraestrutura e outras áreas para regiões e países menos desenvolvidos, ajudando a criar numerosos novos empregos nas economias locais.

De acordo com um relatório do Banco Mundial, a Iniciativa tem o potencial de tirar 7,6 milhões de pessoas da pobreza extrema e 32 milhões da pobreza moderada em todo o mundo, ao mesmo tempo em que impulsiona o comércio de 2,8% a 9,7% para os países participantes e de 1,7% a 6,2% para o mundo todo.

Além da BRI, a China também está convidando países do mundo todo a participarem da implementação de duas outras iniciativas para concretizar um "futuro compartilhado", ou seja, a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global.

"Trabalharemos com pessoas de todos os outros países para defender os valores compartilhados da humanidade de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade, a fim de proteger a paz mundial, promover o desenvolvimento global e continuar promovendo a construção de uma comunidade humana com um futuro compartilhado", disse Xi no encontro com a imprensa no Grande Salão do Povo, em Pequim, em outubro.

