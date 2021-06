CGTN: Como os membros do Partido Comunista da China interpretam o segredo do sucesso do partido

Enquanto o mundo explora teorias acadêmicas que podem explicar o sucesso de longo prazo do PCCh, uma resposta é dada por seus membros.

Aspiração original do PCCh inalterada

"Os ganhadores são heróis comuns que cumprem seus deveres e fazem contribuições silenciosas", disse o presidente Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente da Comissão Militar Central, ao discursar na cerimônia de entrega da Medalha de 1º de julho.

Os ganhadores da medalha de 1º de julho incorporam o princípio fundamental dos comunistas chineses, que é colocar o povo no centro de seus corações e servir ao povo de todo o coração, acrescentou.

Desde a sua fundação há um século, o PCCh sempre teve em mente sua missão fundadora, que é buscar a felicidade do povo e o rejuvenescimento da nação chinesa, e isso tem sido firmemente praticado por seus membros.

As histórias dos notáveis membros do Partido que foram premiados com a Medalha de 1º de julho explicam vividamente como se manter fiel à aspiração original e à missão fundadora do Partido e mais exemplos a esse respeito podem ser facilmente encontrados no desenvolvimento da China sob a liderança do PCCh.

Na luta da China contra a epidemia da COVID-19, mais de 39 milhões de membros do PCC combateram o vírus na linha de frente e mais de 13 milhões se ofereceram como voluntários. Cerca de 400 membros do PCCh defenderam a vida e a segurança de outras pessoas às custas de suas próprias vidas.

Na campanha de redução da pobreza na China, de 2013 a 2020, mais de 3 milhões de membros do Partido foram selecionados e designados como primeiros secretários do Partido e membros residentes da equipe de trabalho para realizar projetos específicos em todo o país.

Por meio de esforços contínuos, os 98,99 milhões de residentes rurais desfavorecidos saíram da pobreza até o final de 2020.

Gerações de membros do PCC têm lutado com tenacidade pela independência e libertação nacional, pela prosperidade e força do país e pela felicidade do povo, disse Xi.

Compromisso político do PCC: o povo em primeiro lugar

O ano de 2021 marca o centenário da fundação do PCCh e, ao longo desses anos, o partido permaneceu comprometido com uma filosofia de desenvolvimento centrada no povo, e servir ao povo era a principal missão do Partido, quando foi fundado em 1921.

Em seu discurso na cerimônia de premiação na terça-feira, Xi enfatizou que os membros do PCCh devem colocar os interesses do povo em primeiro lugar, trabalhar para servir ao povo, atender às suas necessidades e permanecer perto do povo.

"Povo" é sempre uma palavra-chave nos discursos de Xi. "O povo é o criador da história; é a força fundamental que determina o futuro do nosso Partido e do país", disse Xi, filosofia segundo a qual o desenvolvimento da China está alinhado.

As conquistas macroeconômicas da China também têm se refletido no bem-estar de seu povo. Em 2020, o sistema de seguridade social atendia a mais de 1,3 bilhão de pessoas.

Enquanto a China embarca em uma nova jornada de construção plena de um país socialista moderno, Xi convocou, por meio de seu discurso, membros e funcionários do PCCh a avançar com coragem em direção à meta do segundo centenário, bem como ao sonho chinês de rejuvenescimento nacional.

CGTN

