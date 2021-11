CGTN: ¿Cómo sacará el PCCh fuerza de la historia para embarcarse en un nuevo viaje?

BEIJING, 13 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Desde su fundación hace 100 años, el Partido Comunista de China (PCCh) ha llevado a China a lograr enormes logros en el país y contribuciones significativas a la paz y el desarrollo global.

¿Por qué tuvo éxito el Partido en el pasado? ¿Cómo puede seguir teniendo éxito en el futuro? El PCCh celebró una reunión de alto perfil del 8 al 11 de noviembre y respondió a esas preguntas a través de una resolución histórica.

La resolución sobre los principales logros y la experiencia histórica de los 100 años de esfuerzos del PCCh fue adoptada en la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh el jueves, según el comunicado de la sesión. En nombre del Buró Político del Comité Central del PCCh, el secretario general del Comité Central del PCCh, Xi Jinping, también presidente chino, explicó el borrador de la resolución durante la sesión.

¿Por qué ahora es el momento de que el PCCh revise su historial?

Al visitar una exposición sobre la historia del PCCh en junio, Xi enfatizó que "la historia del Partido es el libro de texto más vívido y convincente".

Dijo que es necesario estudiar y revisar la historia del Partido, llevar adelante su valiosa experiencia, tener en cuenta el curso de sus luchas, asumir la misión histórica y sacar fuerzas de su historia para seguir adelante.

La resolución del jueves es la tercera sobre cuestiones históricas del Partido, después de la Resolución sobre determinadas cuestiones de la historia del PCCh publicada en 1945 y la Resolución sobre determinadas cuestiones de la historia del PCCh desde la fundación de la República Popular China (RPC) adoptado en 1981.

Al hablar en una conferencia de prensa el viernes por la mañana sobre la introducción de los principios rectores del pleno, Wang Xiaohui, subdirector ejecutivo del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh, dijo que el Partido y el país se han desarrollado enormemente, especialmente en los últimos 40 años y la teoría y la práctica del partido también se han desarrollado enormemente, lo que requiere una revisión.

También señaló que, dado que los principales problemas del bien y el mal en la historia del Partido se resolvieron básicamente con las dos primeras resoluciones históricas, la nueva resolución, que se centra en resumir los principales logros y la experiencia histórica de los 100 años de esfuerzos del PCCh, está en línea con la realidad, es propicio para promover el crecimiento de la sabiduría, la unidad, la confianza y la motivación del Partido y es necesario antes de emprender un nuevo camino para construir plenamente un gran país socialista moderno.

¿Qué se destaca?

A partir del comunicado de la sesión, además de palabras y frases como "China" y "Partido Comunista de China", se destacó "socialismo con características chinas" con 28 menciones.

El presidente chino ha calificado al "socialismo con características chinas" como el único camino correcto para lograr el rejuvenecimiento nacional.

"A medida que defendimos y desarrollamos el socialismo con características chinas e impulsamos un progreso coordinado en términos materiales, políticos, éticos culturales, sociales y ecológicos, hemos sido pioneros en un camino nuevo y exclusivamente chino hacia la modernización, y hemos creado un nuevo modelo para la civilización humana", dijo Xi en una ceremonia que marcó el centenario del PCCh el 1 de julio.

"Desarrollo" apareció 55 veces, siendo el núcleo del comunicado. El desarrollo económico de China se ha vuelto mucho más equilibrado, coordinado y sostenible, y el Partido ha promovido sistemáticamente reformas más amplias y profundas en todos los ámbitos, como se resume en el comunicado.

Xi ha reiterado que China no cambiará su determinación de abrirse más ampliamente a un alto nivel, no cambiará la determinación de compartir oportunidades de desarrollo con el resto del mundo y no cambiará su compromiso con una globalización económica que es más abierta, inclusiva, equilibrada, y beneficiosa para todos.

Según el comunicado, la resolución también señaló que el Partido también ha desarrollado activamente la democracia popular de todo el proceso y ha realizado esfuerzos integrales para mejorar las instituciones, los estándares y los procedimientos de la democracia socialista de China.

El concepto de desarrollar una "democracia popular de todo el proceso" fue utilizado por primera vez por el presidente Xi cuando visitó un centro cívico en Shanghái en 2019. La idea pedía permitir que el pueblo chino participara amplia y continuamente en las actividades políticas cotidianas en todos los niveles, incluidas las elecciones democráticas, la consulta política, la toma de decisiones y la supervisión.

¿Qué es lo próximo para el PCCh?

La sesión también revisó y aprobó una resolución sobre la convocatoria del XX Congreso Nacional del PCCh en la segunda mitad de 2022 en Beijing.

Wang explicó el viernes que este congreso, que se celebrará en un momento importante en el que el Partido se ha embarcado en un nuevo viaje para construir un país socialista moderno en todos los aspectos y hacer realidad la Meta del Segundo Centenario, será una reunión muy importante y un hecho de gran trascendencia política tanto para el Partido como para el país.

