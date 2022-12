CGTN: Conferência de Trabalho Econômico Central Anual orienta a economia em tempos difíceis

PEQUIM, 25 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Atingida por desafios nacionais e ventos contrários externos, a economia chinesa enfrentou um difícil ano de 2022 com uma taxa de crescimento do PIB de três por cento nos primeiros três trimestres.

A Conferência Central de Trabalho Econômico anual foi realizada em Pequim de 15 a 16 de dezembro, ocasião em que os líderes chineses decidiram as prioridades para o trabalho econômico em 2023.

Fazendo um importante discurso na conferência, o presidente chinês Xi Jinping relembrou o trabalho econômico do país em 2022, analisou a situação econômica atual e organizou o trabalho econômico do próximo ano.

Atualmente, a base da recuperação econômica ainda não está estabilizada, e a China ainda está enfrentando pressão tripla na demanda contraída, choques de oferta e expectativas fracas, conforme informado no encontro.

"No entanto, devemos ver que nossa economia tem forte resiliência, grande potencial e vitalidade robusta", observou a reunião, pedindo firme confiança no trabalho econômico e prometendo grandes esforços para garantir um crescimento de alta qualidade e adequado.

Garantindo a estabilidade como prioridade

A reunião exigiu tornar a estabilidade econômica uma prioridade máxima e buscar um progresso constante, garantindo a estabilidade econômica para o próximo ano.

Para uma economia do tamanho da China, é vital manter um desempenho econômico estável. Serão feitos esforços para estabilizar o crescimento, o emprego e os preços para que os principais indicadores econômicos permaneçam dentro de uma faixa apropriada, enfatizou a reunião.

A reunião também observou uma melhor coordenação da prevenção e do controle da epidemia com o desenvolvimento econômico e social, incentivando os esforços para otimizar a resposta à epidemia com base no tempo e na situação, além de focar nos idosos e nos indivíduos com doenças subjacentes.

Ao mencionar que o país lançou uma combinação de políticas para sustentar o crescimento econômico no início deste ano, Zhang Junwei, pesquisador do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento do Conselho de Estado, acredita que o país dedicará maiores esforços para estabilizar o crescimento, o emprego e os preços.

A reunião também destacou a determinação dos líderes chineses de considerar a questão do restabelecimento do equilíbrio agregado econômico como a principal missão da atual operação econômica.

Expansão da demanda interna

O país se concentrará em impulsionar a demanda interna no próximo ano, priorizando a recuperação e expansão do consumo, aumentando a renda pessoal urbana e rural por meio de vários canais e incentivando mais capital privado a participar da construção de projetos nacionais importantes, informou a reunião.

O potencial do mercado interno também será totalmente aproveitado para que a demanda interna possa desempenhar um papel mais sólido na promoção do crescimento econômico, informou a reunião, prometendo suporte à demanda orgânica e às necessidades de modernização da habitação, bem como apoio ao setor privado e às plataformas da economia digital.

A China divulgou uma diretriz sobre a expansão da demanda interna e a promoção de um sistema sólido de demanda interna para promover seu desenvolvimento de longo prazo.

Serão feitos esforços para facilitar o consumo em todas as frentes e acelerar a melhoria da qualidade do consumo, otimizar a estrutura de investimento e ampliar o escopo de investimento, promovendo o desenvolvimento coordenado das áreas urbanas e rurais para desencadear o potencial da demanda interna, de acordo com a diretriz.

De acordo com o National Bureau of Statistics (NBS), as vendas de varejo da China em novembro diminuíram 5,9% em relação ao ano anterior, mostrando uma tendência de declínio da demanda interna.

Cai Tongjuan, pesquisador do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Renmin da China, enfatizou que a construção de um mercado interno resiliente é fundamental. "Sem demanda, o mercado interno é a água sem fonte."

No que diz respeito ao aumento da renda pessoal, Cai enfatizou que é importante evitar falar sobre consumo de forma isolada do rendimento. Ele acrescentou que a renda dos residentes diminuiu com a demanda de consumo em pouco tempo após três anos de combate à epidemia, e somente aumentando efetivamente a renda disponível dos residentes, o consumo pode ser efetivamente promovido.

Desenvolvimento de alta qualidade

A conferência de dois dias para definição de metas também enfatizou a busca de desenvolvimento de alta qualidade.

Além de coordenar melhor a prevenção e controle da epidemia com o desenvolvimento econômico e social, o encontro informou que uma coordenação mais sólida também deve ser alcançada. Isso deve acontecer entre o crescimento qualitativo e quantitativo, entre a reforma estrutural do lado da oferta e a expansão da demanda interna e entre as políticas econômicas e outras políticas, informou a reunião.

Para promover um novo paradigma de desenvolvimento, a dinâmica endógena e a confiabilidade da circulação interna devem ser fortalecidas, ao mesmo tempo que se deve elevar a qualidade da circulação internacional.

A reunião também enfatizou a necessidade de lidar bem com o trabalho atual e, ao mesmo tempo, levar em consideração o desenvolvimento futuro.

O segredo para medir o desenvolvimento econômico é se o crescimento econômico pode trazer um desenvolvimento mais absoluto e de maior qualidade, destacou Chen Wenling, economista-chefe do Centro de Intercâmbio Econômico Internacional da China.

Wang Jun, diretor do China Chief Economists Forum, disse que a implementação da Conferência Central de Trabalho Econômico continua a colocar "qualidade" à frente da "quantidade", o que significa que compreender a qualidade da economia é a principal direção do futuro.

Link: https://news.cgtn.com/news/2022-12-16/China-holds-key-economic-meeting-to-plan-for-2023-1fOwyYJjt5u/index.html

FONTE CGTN

