CGTN:De estudiantes preparados a extremistas radicalizados en Xinjiang

Dilnur explicó que comenzó a asistir a las conferencias del Corán por curiosidad. A medida que se involucró más, sintió un "goteo constante" de adoctrinamiento y comenzó a sentir que el ambiente estaba "apagado". Luego, se le mostraron vídeos de entrenamiento terrorista en campamentos y se la animó a realizar misiones en diferentes países.

"Me sentí engañada y utilizada", indicó Dilnur.

Esta es una de las muchas historias que se cuentan en el exclusivo documental de CGTN, "The war in the shadows: Challenges of fighting terrorism in Xinjiang". Vea el documental completo aquí.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-02/From-well-educated-students-to-radicalized-extremists-in-Xinjiang-Z7JZcRJ9gk/index.html

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QL8KLPiTSMc

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1484974/CGTN_exclusive_documentary.jpg

SOURCE CGTN