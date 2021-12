CGTN: Democracia, valores humanos compartilhados: fórum sobre democracia é instalado em Pequim

Na primeira ideia, Huang afirmou que a democracia é um compromisso contínuo do PCC e do povo chinês. O PCC sempre esteve comprometido em buscar a felicidade do povo e o rejuvenescimento da nação chinesa. O PCC realizou uma exploração incessante sobre o status do povo como mestre do país.

Na segunda ideia, Huang reiterou que o status do povo como mestre do país é a essência da democracia popular.

A democracia não é um enfeite decorativo, mas um instrumento para abordar as questões que preocupam o povo, afirmou Huang.

Em terceiro lugar, o Ministro destacou que todo o processo da democracia popular da China é uma grande criação da democracia chinesa.

A democracia socialista da China é a democracia mais ampla, genuína e eficaz que incorpora uma combinação de processos, incluindo eleições, consultas, tomada de decisões, gestão e supervisão.

Todo o processo da democracia popular da China integra democracia orientada por processos com democracia orientada para resultados, democracia de processo com democracia substantiva, democracia direta com democracia indireta e democracia popular com a vontade do Estado, disse Huang.

Em quarto lugar, Huang disse que, seja um país democrático ou não, seu povo é a entidade mais adequada para responder à pergunta. É inadequado que um país julgue as práticas democráticas de outro país.

Shen Haixiong, presidente do China Media Group (CMG), ecoou as palavras de Huang. Ele elogiou a eficiência e justiça da democracia chinesa e declarou que a democracia americana está "gravemente doente".

De acordo com Shen, os EUA ao imporem sua democracia a outros países, independentemente de suas diferenças culturais e históricas, trouxeram ruptura econômica e desastre humanitário às populações locais.

Referindo-se à cobertura exclusiva da CGTN sobre o Afeganistão, Shen prometeu que o CMG continuará a assumir sua responsabilidade como uma grande organização internacional de mídia para difundir a verdade e compartilhar histórias democráticas na China.

"Vamos trabalhar ativamente para impulsionar a construção de um ambiente de opinião pública global saudável, continuar aprimorando os intercâmbios entre diferentes civilizações para contribuir para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade", disse Shen.

