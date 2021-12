CGTN : Démocratie, valeurs humaines partagées : Ouverture d'un forum sur la démocratie à Pékin

Premièrement, M. Kunming a affirmé que la démocratie est un engagement indéfectible du PCC et du peuple chinois. Le PCC a toujours été déterminé à assurer le bonheur de la population et le renouveau de la nation chinoise. Il a mené avec une volonté implacable l'exploration du statut du peuple en tant que maître du pays.

Deuxièmement, M. Kunming a réitéré que le statut de maître du pays est l'essence de la démocratie populaire.

Selon lui, la démocratie n'est pas une décoration, mais plutôt un outil pour aborder les questions qui préoccupent les gens.

Troisièmement, le ministre a souligné que la démocratie populaire dans son ensemble en Chine est une grande création de la démocratie chinoise.

Il a expliqué que la démocratie socialiste chinoise est la démocratie la plus importante, la plus authentique et la plus efficace. Elle intègre une combinaison de processus, y compris des élections, des consultations, la prise de décisions, la gestion et la surveillance.

La démocratie populaire dans son ensemble en Chine combine la démocratie axée sur les processus et la démocratie axée sur les résultats, la démocratie procédurale avec la démocratie substantielle, la démocratie directe avec la démocratie indirecte, et la démocratie du peuple avec la volonté de l'État, a déclaré M. Kunming.

Quatrièmement, M. Kunming a souligné que ce sont les habitants d'un pays qui sont les mieux placés pour déterminer s'il est démocratique ou non. Il est inapproprié qu'un pays juge les pratiques démocratiques d'un autre pays.

Shen Haixiong, président du China Media Group (CMG), a fait écho aux propos de Huang Kunming. Il a fait l'éloge de l'efficacité et de l'équité de la démocratie chinoise et a déclaré que la démocratie américaine est « gravement malade ».

Selon M. Haixiong, l'imposition de la démocratie par les États-Unis à d'autres pays, sans égard à leurs différences culturelles et historiques, a entraîné des perturbations économiques et des catastrophes pour les populations humaines locales.

Rappelant la couverture exclusive de CGTN sur l'Afghanistan, M. Haixiong s'est engagé à ce que le CMG continue d'assumer sa responsabilité en tant que grande organisation médiatique internationale pour faire connaître la vérité et partager les histoires démocratiques en Chine.

« Nous travaillerons activement pour faire avancer la construction d'un environnement sain aux yeux de l'opinion publique mondiale et continuer à améliorer les échanges entre les différentes civilisations afin de bâtir une communauté avec un avenir commun pour l'humanité », a déclaré M. Haixiong.

