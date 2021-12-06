Прежде всего, Хуан Куньмин заявил, что построение демократии всегда было и остается важнейшей целью КПК и китайского народа. КПК всегда стремилась к построению счастливого будущего для китайского народа и к возрождению китайской нации. Она непрерывно изучает возможности, открывающиеся перед народом в качестве хозяина страны.

Затем, Хуан Куньмин напомнил, что положение народа как подлинного хозяина страны является сущностью народной демократии.

Он отметил, что демократия — это не просто красивый фасад, а инструмент для решения волнующих народ проблем.

Кроме того, министр подчеркнул, что всесторонняя народная демократия является величайшим достижением Китая.

Построенная в Китае социалистическая демократия представляет собой образец самой широкой, самой подлинной и самой эффективной демократии, сочетающей в себе такие демократические процессы, как выборы, консультации, принятие решений, управление и контроль.

По словам Хуан Куньмина, в ходе построения полномасштабной и всеохватывающей народной демократии Китаю удалось достичь единства демократических процессов и результатов, процедурной и реальной демократии, прямой и косвенной демократии, а также народной демократии и политической воли государства.

И наконец, Хуан Куньмин заявил, что только народ страны может дать ответ на вопрос, является ли она демократической или нет. Ни одна страна не вправе судить о демократических процессах в другой стране.

Позицию Хуан Куньмина поддержал генеральный директор государственной медиа-корпорации Китая China Media Group (CMG) Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong). Он высоко оценил эффективность и справедливость китайской демократии и объявил, что американская демократия «тяжело больна».

В частности, Шэнь Хайсюн сказал, что навязывание США своей демократии другим странам без учета культурных и исторических различий обернулось экономическими потрясениями и гуманитарными катастрофами для местного населения.

При этом Шэнь Хайсюн сослался на события в Афганистане, эксклюзивное освещение которых осуществляет новостной телеканал CGTN. Он также пообещал, что китайская государственная корпорация CMG, которая является одной из крупнейших международных медиа-организаций, будет и впредь выполнять свой долг по распространению правды о демократических процессах в Китае.

«Мы продолжим активно работать над созданием здоровой международной среды для формирования общественного мнения и над дальнейшим расширением обменов между цивилизациями с целью построения сообщества единой судьбы человечества», — заявил Шэнь Хайсюн.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-04/Opening-ceremony-of-international-forum-on-democracy-begins-in-Beijing-15IRPiuCnsI/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=hl15PZIkVgc

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1702743/Democracy_shared_human_values_Forum_democracy_opens_Beijing.jpg

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SOURCE CGTN