CGTN: День матери: истории Си Цзиньпина и его матери

ПЕКИН, 10 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- В Международный день матери, который ежегодно отмечается во второе воскресенье мая, люди по всему миру делятся историями о своих матерях и выражают свою любовь и благодарность тем, кто подарил им жизнь.

Родители служат примером для подражания для своих детей, и председатель КНР Си Цзиньпин — не исключение.

Он поделился воспоминаниями о том, как его мать Ци Синь влияла на него на протяжении всей его жизни.

Ци Синь родилась в 1926 году. В 1943 году в возрасте 17 лет она вступила в Коммунистическую партию Китая (КПК) и стала твердым приверженцем ее ценностей и идеологии.

«Родители и представители старших поколений должны прививать добропорядочность своим детям с раннего возраста, помогая им формировать моральную целостность и чувство доброй воли, с тем чтобы они на взрослом этапе жизни смогли внести свой вклад в развитие страны и общества в целом», — заявил однажды Си Цзиньпин.

«Служить стране с абсолютной преданностью»

Когда Си Цзиньпину было пять или шесть лет, его мать купила ему книги с иллюстрациями и рассказала ему историю Юэ Фэя. Этот легендарный генерал, живший в «южном» периоде династии Сун (1127-1279), самоотверженно сражался за защиту своей родины.

Ци Синь рассказала сыну о том, как мать Юэ Фэя сделала у него на спине татуировку из четырех китайских иероглифов, которые дословно переводятся как «служить стране с абсолютной преданностью».

«Я сказал, что, должно быть, это было очень больно — вытатуировать эти слова на спине, — вспоминает Си Цзиньпин. — Но моя мать ответила, что, хотя это и было больно, он запомнил эти слова наизусть».

Эта фраза стала для Си Цзиньпина одной из миссий в жизни.

Величайшее почтение

Глава КНР — преданный сын. Он часто беседует со своей матерью Ци Синь и совершает прогулки с ней всякий раз, когда находит для этого время. На его книжных полках стоит фотография, на которой он ходит рука об руку с матерью.

Во время Праздника весны 2001 года Си Цзиньпин, тогдашний губернатор провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, не смог встретиться со своими родителями из-за работы.

Ци Синь позвонила сыну и сказала ему, что, делая все от него зависящее на работе, он будет тем самым демонстрировать величайшее почтение по отношению к своим родителям.

Ее слова поддержки в значительной степени вдохновили Си Цзиньпина посвятить свою жизнь служению народу и обеспечению достойной жизни для всех китайских семей.

Си Цзиньпин неоднократно говорил, что «любит людей так же, как своих родителей».

Передача семейной традиции

Мать Си Цзиньпина вела простой образ жизни, ставший традицией для семьи. Ее образ жизни и атмосфера в семье определили систему ценностей главы КНР.

«Человек, который не смог быть неподкупным и самодисциплинированным, станет человеком бесхарактерным. Формируя правильное представление о власти, статусе и интересах, помни о том, что честность — это благословение, а жадность — это проклятие», — написала однажды Ци Синь в своем письме сыну, напомнив ему о самодисциплине.

Си Цзиньпин сделал эти принципы неотъемлемой частью своей идеологии и практики правления.

В 2000 году мать Си Цзиньпина посетила старый революционный оплот КПК — Шэньси, Ганьсу и Нинся — и провела там 40 дней. В городе Чжаоцзинь, расположенном в центре этого района, она увидела ветхие классные комнаты в местной начальной школе и сподвигла свою семью на то, чтобы пожертвовать 150 000 юаней на восстановление школы.

В мае 2018 года ученики школы написали Си Цзиньпину письмо, в котором рассказали о своей учебе и развитии школы. Через неделю президент на него ответил, призвав учеников унаследовать и передать дух КПК конкретными действиями.

День матери: истории Си Цзиньпина и его матери Родители служат важным примером для подражания для своих детей, и председатель КНР Си Цзиньпин — не исключение.

SOURCE CGTN