CGTN: День отца: три «ценности», полученные Си Цзиньпином от своего отца

Си Цзиньпин унаследовал от своего отца Си Чжунсюня (Xi Zhongxun) (1913-2002), одного из лидеров Коммунистической партии Китая (КПК) и китайского государства, по меньшей мере три качества.

Человекоориентированная философия

Многие китайские лидеры начинали свою карьеру на низовом уровне, преодолевая трудности, с которыми сталкиваются обычные люди, и понимая потребности людей, что закладывает прочную основу для их практичного и человекоориентированного подхода к выработке национальной политики.

Человекоориентированная философия является одной из важнейших ценностей Си Цзиньпина, полученных от его отца, который верил в то, что представители власти находятся на одном уровне с народными массами и всегда должны жить среди людей.

Однажды отец сказал своему сыну: «Независимо от того, какой будет твоя должность, служи народу не покладая рук, искренне учитывай интересы народа, поддерживай тесные связи с народом и всегда оставайся доступным для народа».

Став в ноябре 2012 года генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и придерживаясь курса «служения народу», Си Цзиньпин посетил 14 смежных китайских районов, характеризовавшихся крайней нищетой. Он заезжал в деревни и дома, говоря местным жителям, что он просто «слуга народа».

Во время своих инспекционных поездок по стране Си Цзиньпин всегда общался с местными жителями, проявляя интерес к их повседневной жизни и обращая особое внимание других чиновников на обязанности служения народу.

Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что Партия завоевала искреннюю поддержку людей благодаря тому, что всегда служила своему народу сердцем и душой, стремясь к достижению благополучия всех этнических групп.

Прагматичный подход

Переняв прагматичный подход своего отца, за время своего пребывания на посту главы уездного комитета партии в 80-е годы Си Цзиньпин посетил все деревни в уезде Чжэндин провинции Хэбэй. Затем, в течение первых трех месяцев своей работы в качестве секретаря Ниндэского префектурного комитета КПК он посетил девять уездов в городском округе Ниндэ провинции Фуцзянь, а впоследствии и большинство поселков.

После его перевода в провинцию Чжэцзян на востоке Китая в 2002 году он посетил все ее 90 уездов за один год. За время своей недолгой работы в Шанхае в 2007 году он побывал во всех его 19 районах и уездах за семь месяцев.

Разработка 14-го Пятилетнего плана социально-экономического развития страны (на 2021-2025 годы) и реализации долгосрочных целей на период до 2035 года также отражает приверженность Си Цзиньпина исследованиям и изысканиям.

Созвав ряд симпозиумов под своим председательством, он выслушал мнения и рекомендации по социально-экономическому развитию страны в планируемый период от представителей всех слоев общества.

Простой образ жизни

В семье Си существует традиция строгого воспитания детей и ведения простого образа жизни. Си Чжунсюнь был убежден, что если высокопоставленный партийный деятель хочет дисциплинировать других, то он должен начать с себя и своей семьи.

Си Цзиньпин и его младший брат носили одежду и обувь, доставшуюся им от старших сестер. После того как Си Цзиньпин стал руководящим работником, его мать созвала семейную встречу, чтобы запретить братьям и сестрам заниматься бизнесом в том регионе, где работал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин продолжал следовать семейным традициям и проявлял строгость в отношении членов своей семьи. Где бы он ни работал, он не разрешал им заниматься бизнесом в этих местах или делать что-либо от его имени, обещая в противном случае «не остановиться ни перед чем». Будь то в Фуцзяне, Чжэцзяне или Шанхае, он заявлял на официальных собраниях, что никому не позволено искать личные выгоды, используя его имя, и приветствовал контроль в этом отношении.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-19/Father-s-Day-Three-treasures-Xi-Jinping-gets-from-his-father-11dOYnkTNYc/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537072/Xi_Jinping_Xi_Zhongxun.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN