CGTN : des opportunités dans un contexte de crise du développement économique

Xi a donné ses instructions lors de sa rencontre avec les conseillers politiques nationaux du secteur économique et a participé à un groupe de discussion lors de la troisième session du 13e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Le président a également appelé à œuvrer pour parvenir à une société modérément prospère à tous égards et à l'éradication de la pauvreté.

Construire une économie mondiale ouverte

Xi a déclaré que l'économie chinoise aborde une étape capitale de transformation de son mode de croissance et d'optimisation de sa structure, avec de bonnes perspectives.

Il a ajouté que d'autre part, l'économie chinoise est sous pression, avec des défis et des difficultés dans les aspects structurels, institutionnels et cycliques, et que le COVID-19 a également frappé l'économie.

Le président a insisté sur le fait que la situation économique de la Chine doit être analysée depuis une perspective intégrale, rationnelle et à long terme et il a encouragé les efforts visant à construire une économie mondiale ouverte.

Pour mieux favoriser la croissance économique, Xi a souligné les efforts déployés pour promouvoir l'innovation dans le domaine de la science et de la technologie et pour accélérer le développement des industries stratégiques émergentes, telles que l'économie numérique, la fabrication intelligente et les nouveaux matériaux.

Le président a également fait remarquer la forte résilience de l'économie chinoise, le large espace politique et les outils pour stabiliser la croissance économique.

Agriculture, entreprises privées et emploi

Xi a ensuite souligné le rôle prépondérant de l'agriculture, l'importance du soutien aux entreprises privées et la garantie de l'emploi.

Pour stimuler les efforts dans le domaine de l'agriculture, il a déclaré que pour un pays aussi grand que la Chine, qui compte une population de 1,4 milliard d'habitants, le rôle fondamental de l'agriculture ne devrait jamais être ignoré ou négligé.

Il a déclaré que la Chine a conservé sa stabilité sociale dans le contexte de la pandémie grâce à un approvisionnement régulier en céréales, produits agricoles et produits dérivés importants, et a réaffirmé son objectif d'éliminer la pauvreté pour les habitants des campagnes les plus démunis.

Le président a également encouragé les entreprises privées à surmonter les difficultés et à explorer d'autres occasions, à des périodes différentes.

La Chine continuera de favoriser un environnement propice au développement du secteur privé et à garantir aux entreprises privées un accès égal aux facteurs de production et au soutien politique, comme le stipule un rapport de travail du gouvernement qui sera soumis au pouvoir législatif national vendredi.

En garantissant l'emploi, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale (Ministry of Human Resources and Social Security - MHRSS) de la Chine a permis à plus de 10 000 entreprises clés, centrales et locales, de recruter près de 500 000 personnes, afin d'assurer la production régulière de fournitures médicales et de produits de première nécessité au cours du premier trimestre de l'année 2020.



Selon le Ministère, un programme d'assurance-chômage a permis à plus de trois millions d'entreprises de bénéficier de remboursements pour un total de 38,8 milliards de yuans (5,48 milliards USD), qui profiteront à près de 81 millions d'employés dans tout le pays.

