CGTN destaca el combate contra el terrorismo en Xinjiang con un nuevo documental

Documental Tianshan Still Standing: https://youtu.be/S2yWUopabvE

Los dos primeros documentales de la serie, cada uno con duración de menos de una hora, también pueden verse aquí.

Los siguientes enlaces y la sinopsis del documental contienen material gráfico que pudiera incomodar a algunos lectores:

Video: Fighting terrorism in Xinjiang (El combate al terrorismo en Xinjiang)

Video: The black hand — ETIM and terrorism in Xinjiang (La mano negra – El MITO y el terrorismo en Xinjiang)

Entre 1990 y 2016, miles de ataques terroristas azotaron la vasta zona de Xinjiang. Estos horrendos ataques cobraron un importante número de vidas inocentes. Las repercusiones psicológicas que sufren los sobrevivientes son similares a las que padecen los heridos de guerra. Xia Yeling, psicóloga radicada en Urumqi, señala haber tratado a cientos de pacientes con trastorno de estrés postraumático desde los disturbios del 5 de julio de 2009 en la capital de la región. La masacre dejó 197 muertos y más de 1.700 heridos. La especialista dijo a CGTN que entre quienes sufren de trastorno de estrés postraumático hay desde estudiantes de secundaria hasta ancianos de más de 80 años.

Cuando los síntomas del trauma persisten, la única alternativa al alcance es seguir adelante. Mirexmetjan Rozi, sobreviviente del ataque a la mezquita de Id Kah Mosque el 30 de julio de 2014, nunca ha vuelto al templo situado en el centro de Kashgar: "La sola idea me hace sudar frío y sentir ganas de llorar".

A más de 800 kilómetros, Dilqemer Tursun, testigo y sobreviviente de los ataques del Condado de Luntai en septiembre de 2014, brinda apoyo como terapeuta de rehabilitación. Afirma tener sentimientos encontrados de odio y perdón hacia los terroristas: "Seguramente les lavaron el cerebro con videos violentos; pienso que también son víctimas".

El terrorismo ha sido cruel con los habitantes de la región y las fuerzas de primera línea están constantemente amenazadas de muerte. La policía enfrenta a terroristas armados con bombas o rifles AK-47, y muchos oficiales han caído en cumplimiento de su deber.

En abril de 1998, el policía Long Fei murió durante el asalto a un escondite terrorista en la prefectura de Yili. Debido al caos en la región, el mero hecho de ser policía lo convirtió en blanco.

Estos violentos ataques contra la población en general y contra la policía han impulsado una mayor presencia de efectivos de seguridad en la región. Yalqun Yaqup, subdirector general del Departamento de Seguridad Pública de Xinjiang, dijo en entrevista con CGTN que los métodos de los terroristas se han vuelto cada vez más "brutales", ya que incluyen el uso de armas blancas y de fuego, pero también de bombas suicidas. Mostró a CGTN, por primera vez, un depósito de 5.000 granadas caseras confiscadas en 1999 al grupo terrorista "Kuresh", así como 15.000 armas confiscadas en 2006, algunas de ellas traficadas desde el extranjero.

FUENTE CGTN

