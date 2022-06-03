CGTN: Дети: от «саженцев» до «лесов» для китайского народа

Два месяца назад Си Цзиньпин сравнил детей с «саженцами», когда участвовал в мероприятии по посадке деревьев в Пекине, и призвал их внести свой вклад в развитие страны.

«Вы как саженцы, — сказал он. — В будущем вы вырастете в высокие деревья и превратитесь в лес для китайской нации, лес талантов».

Подчеркнув цель Китая построить великую современную социалистическую страну с китайскими особенностями к середине века, он сказал: «У вас есть 30 лет. Сейчас вам 10 лет, а тогда вам будет 40. Вы станете опорой страны».

Си Цзиньпин призвал детей следовать за своей мечтой

Си Цзиньпин любит детей и всегда призывает их стремиться к своей мечте.

«Наша главная мечта — это лучшая жизнь для детей», — заявил Си Цзиньпин на мероприятии в преддверии Международного дня защиты детей в 2013 году.

Отмечая праздник в 2014 году с учениками начальной школы, он сказал, что дети — это будущее страны и надежда китайской нации.

«Героев воспитывают с раннего возраста. Волны позади подгоняют тех, кто впереди. Я надеюсь, что вы живете мечтами и стремлениями», — сказал он учащимся.

В мае 2013 года, через несколько недель после землетрясения магнитудой 7,0, Си Цзиньпин посетил школу в уезде Лушань города Яань в юго-западной китайской провинции Сычуань. На классном собрании в классе, построенном из сборных конструкций, он призвал учеников упорно трудиться над достижением своей мечты.

Девять лет спустя бывшая ученица, присутствовавшая на этом собрании, вспомнила слова Си Цзиньпина.

«Я сидела в первом ряду, когда дедушка Си стоял перед классом. Он спросил с улыбкой, о чем мы мечтаем», — сказала Ло Юньфан (Luo Yunfang). «Я помню, что ответила, что хочу работать редактором, потому что мне нравится писать. Дедушка Си остался очень доволен. Он похвалил нас за наше воображение».

Ло, которая сейчас учится в Технологическом университете Чэнду, говорит, что воплощает свою мечту в жизнь.

«Я участвую в работе медиацентра нашей школы и написала много статей. Я понемногу воплощаю свою мечту», — сказала она.

Защита прав детей в Китае

С момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году органы власти на всех уровнях проявляют беспрецедентную заботу о детях и молодежи, от обеспечения равного доступа к образованию и направления учителей в бедные горные деревни до инвестирования в модернизацию инфраструктуры в сельской местности.

Согласно правительственному докладу Информационного бюро Государственного Совета, опубликованному в июне прошлого года, в стране создана правовая система, состоящая из более чем 100 законов и нормативных актов, обеспечивающих всестороннюю защиту прав и интересов женщин и детей.

За последнее десятилетие было разработано или изменено несколько законов и нормативных актов, направленных на дальнейшее усиление защиты прав и интересов несовершеннолетних. Двумя важными изменениями стали пересмотр Закона о защите несовершеннолетних от 1 июня 2021 года, и принятие Закона о содействии семейному воспитанию от 1 января 2022 года.

В то же время Китай продолжает принимать меры для снижения чрезмерной нагрузки на учащихся, чтобы способствовать их здоровому и всестороннему развитию.

В июле прошлого года Китай приступил к реализации политики «двойного сокращения», направленной на решение проблемы чрезмерной нагрузки на учащихся начальных и средних школ и излишних занятий с репетиторами за пределами учебного заведения.

Согласно данным Министерства образования, после внедрения новой политики количество внешкольных учебных заведений, предлагающих учебные программы по школьным предметам, сократилось на 83,8% по всей стране, а количество дистанционных учебных заведений сократилось на 84,1%.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-02/Children-From-saplings-to-forest-for-Chinese-nation-1ax7cqqppza/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=sYiYAJy3A-o

SOURCE CGTN