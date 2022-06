CGTN: Dia dos Pais: o pai de Xi Jinping o aconselhou a ficar próximo do povo

PEQUIM, 20 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O dia 19 de junho marca o Dia dos Pais em 2022 e muitos estão remontando suas memórias com seus pais e a influência que seus "coroas" tiveram sobre eles.

O mesmo vale para o presidente chinês Xi Jinping, que herdou de seu pai, Xi Zhongxun, a filosofia voltada para o povo. Xi Zhongxun pertenceu à primeira geração de líderes centrais do Partido Comunista da China (PCCh).

Xi Zhongxun acreditava que as autoridades e as massas são iguais e, portanto, as autoridades devem sempre viver entre o povo. Como líder nascido do povo, o pai uma vez disse a seu filho: "Não importa o seu cargo, sirva o povo diligentemente, considere os interesses do povo com todo seu coração, mantenha laços estreitos com o povo e sempre mantenha-se acessível ao povo."

Xi Jinping levou esse conselho a sério. Em seus primeiros anos como secretário do Comitê Central do PCCh do Condado de Zhengding, na província de Hebei, norte da China, Xi Jinping visitou todos os vilarejos do condado. Posteriormente, na província de Zhejiang, ele visitou mais de 90 condados e cidades da província em pouco mais de um ano.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh em 2012, quando foi eleito secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping conversou com moradores pobres durante suas visitas de inspeção doméstica, perguntando sobre suas condições de vida.

O Partido ganhou o apoio total do povo porque sempre serviu as pessoas com coração e alma e se empenhou pelo bem-estar de todos os grupos étnicos, de acordo com afirmações de Xi Jinping em muitas ocasiões.

"Seja leal ao Partido"

"São muitos traços nobres de personalidade que desejo herdar de meu pai", disse Xi Jinping, então governador da província de Fujian, no sudeste da China, em uma carta de felicitações, na ocasião do aniversário de 88 anos de seu pai em 2001. O filho não pôde estar presente devido a compromissos de trabalho.

Xi Zhongxun sempre ensinou seus filhos a se manterem leais ao Partido. "[Meu pai] nos contava como ele se juntou à revolução, e nos dizia para nos juntarmos à revolução e como isso funciona... e isso gradualmente me influenciou", lembrou Xi Jinping.

Xi Jinping decidiu que carregaria a tocha revolucionária desde jovem e ingressou no PCCh aos 20 anos.

Após a primeira sessão plenária do 19º Comitê Central do PCCh no final de 2017, quando Xi foi eleito para um segundo mandato como secretário-geral do Comitê Central do PCCh, a liderança visitou a réplica de um barco no leste da China, de onde o sonho do Partido partiu.

"A aspiração original dos membros do PCCh nunca deve mudar", disse Xi aos quadros do PCCh.

Viver uma vida simples

Os Xi têm a tradição de ser rígidos com as crianças e viver uma vida simples.

Xi Zhongxun dizia regularmente a seus filhos para serem modestos. Como sua filha Xi Qiaoqiao lembrou, Xi Zhongxun pegava e comia grãos de arroz enrugados e migalhas de pão da mesa enquanto comia e, para finalizar, limpava a tigela de sopa com um pão. Além disso, Xi Jinping e seu irmão mais novo costumavam usar roupas e sapatos de suas irmãs mais velhas.

Na carta escrita em 2001, Xi Jinping retratou como seu pai levou "uma vida extremamente modesta". Ele disse ainda que desenvolveu hábitos de indústria e economia desde a infância sob a influência de seu pai.

FONTE CGTN

