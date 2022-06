CGTN: dlaczego chińska filozofia rozwoju może przyczynić się do wspierania ogólnoświatowego dobrobytu?

Xi zauważył, że niektóre państwa upolityczniły i zmarginalizowały zagadnienie rozwoju, zbudowały „małe poletko otoczone wysokim płotem", nałożyły maksymalne sankcje, wkroczyły na drogę podziałów i konfrontacji.

Wezwał też społeczność międzynarodową do nieignorowania przeważających światowych tendencji, umocnienia wiary w rozwój, a także podjęcia wspólnych działań i większego zmotywowania się do wspierania światowego rozwoju oraz spopularyzowania paradygmatu rozwoju gwarantującego wszystkim zaangażowanym korzyści, równowagę, koordynację, inkluzywność, współpracę korzystną dla wszystkich stron oraz powszechny dobrobyt.

Realizacji marzenia obywateli o lepszym życiu

W przemówieniu wygłoszonym podczas wydarzenia Xi odwołał się do swojej historii i doświadczeń, jakie zdobył w drugiej połowie lat 60-tych jako rolnik uprawiający ziemię na Wyżynie Lessowej.

Powiedział, że przez te lata wizyt w chińskich i światowych miastach, miasteczkach i wsiach, towarzyszyło mu jedno głębokie przekonanie, że marzenie obywateli o lepszym życiu i stabilności społecznej można zrealizować tylko poprzez ciągły rozwój.

Podkreślając konieczność uznania rozwoju za centralny punkt agendy międzynarodowej, Xi wezwał do wdrożenia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i wypracowania politycznego konsensusu co do tego, że rozwój jest cenną wartością dla wszystkich oraz że wszystkie państwa podejmą współpracę na rzecz rozwoju.

Dążenie do powszechnego rozwoju

Pod przewodnictwem Xi Chiny zaangażowały się w budowanie światowego powszechnego dobrobytu. W piątek Xi przedstawił cztery propozycje wspólnego rozwoju.

Wezwał do wspólnego wypracowania międzynarodowego konsensusu wobec wspierania rozwoju. „Tylko poprawa życia obywateli z całego świata pozwoli utrzymać dobrobyt, zagwarantować bezpieczeństwo i ugruntować prawa człowieka".

Stwierdził, że społeczność międzynarodowa powinna współpracować na rzecz stworzenia środowiska międzynarodowego sprzyjającego rozwojowi charakteryzującemu się otwartą gospodarką światową oraz sprawiedliwym i opartym na równości ogólnoświatowym systemem praworządności.

Działania protekcjonistyczne powrócą rykoszetem – każdy, kto będzie próbował się odciąć, skończy w izolacji, powiedział Xi i dodał, że nakładanie maksymalnych sankcji nie służy niczyim interesom, a praktyki zmierzające do oddzielenia się i zakłócenia dostaw są niewykonalne i nie przetrwają.

Chiński prezydent zwrócił też uwagę na konieczność poszukiwania nowych sił napędowych rozwoju i powiedział, że należy podjąć działania na rzecz przyspieszenia tempa opracowywania innowacji naukowo-technicznych, a także instytucjonalnych, modernizacji nowoczesnych gałęzi przemysłu, wyeliminowania przepaści cyfrowej i przyspieszenia tempa osiągania niskoemisyjności.

Wzywając do wypracowania globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju, Xi podkreślił, że w kontekście rozwoju, żadnego kraju ani obywatela nie wolno pozostawiać samym sobie.

„Państwa rozwinięte powinny wykonać swoje zobowiązania, państwa rozwijające się powinny pogłębić współpracę, a południe i północ powinny spotkać się w połowie drogi" – powiedział Xi.

Solidna obietnica Chin

Mając na względzie dobrostan całej ludzkości, we wrześniu 2021 r., na 76. Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Xi przedstawił propozycję Globalnej inicjatywy na rzecz rozwoju (ang. GDI) wprowadzającą światowy rozwój w nowy etap zrównoważonego, skoordynowanego i sprzyjającego włączeniu wzrostu, która została ciepło przyjęta i poparta przez ponad 100 państw.

W piątek Xi ogłosił kolejne pragmatyczne działania Chin wspierające Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju i sprzyjające ogólnoświatowemu dobrobytowi.

Oświadczył, że Chiny wesprą Fundusz Wsparcia Współpracy Południe-Południe, będący częścią Funduszu Globalnego Rozwoju i Współpracy Południe-Południe, uzupełniając przeznaczoną już na ten fundusz dotację w kwocie 3 mld USD kwotą 1 mld USD, a także zwiększając wkład w Fundusz powierniczy ONZ dla pokoju i rozwoju.

Xi podkreślił, że Chiny są skłonne nawiązać ze wszystkimi interesariuszami współpracę na rzecz ograniczenia i wyeliminowania ubóstwa, produkcji i dostaw żywności, ekologicznego rozwoju, opracowania nowych szczepionek, badań i rozwoju, a także rozszerzenia industrializacji i łączności.

Według prezydenta Chin, aby wymieniać się doświadczeniami w zakresie praworządności i promować wspólną edukację w tym względzie, Chiny stworzą platformę wymiany doświadczeń i wiedzy o rozwoju międzynarodowym, ośrodek wsparcia globalnego rozwoju, a także sieć globalnej wiedzy o rozwoju.

„Poprowadzimy globalne forum ds. rozwoju młodzieży i przystąpimy do globalnego planu działania na rzecz rozwoju młodzieży, co pozwoli nam na zgromadzenia jak największej ilości zasobów umożliwiających wdrożenie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030" – powiedział Xi.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-24/Xi-Jinping-otwiera-Dialog-Wysokiego-Szczebla-na temat-Światowego-Rozwoju-1b84KzgwYko/index.html

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=C52LtPJmMe4

SOURCE CGTN