CGTN: dlaczego Chiny powierzają młodzieży przyszłość kraju

Uwagi te wygłosił we wtorek podczas uroczystości z okazji stulecia istnienia Ligii Młodzieży Komunistycznej Chin (LMKCh), masowej organizacji młodzieżowej pod przewodnictwem KPCh.

Czerpanie siły z doświadczeń historycznych

W 1919 r. Ruch Czwartego Maja przyczynił się do rozpowszechnienia marksizmu w całych Chinach. Dwa lata później powstała KPCh. W następnym roku, pod przewodnictwem i przy wsparciu Partii, narodziła się LMKCh.

Zgodnie ze statutem ligi jest ona masową organizacją mającą na celu rozwój młodych ludzi pod przewodnictwem KPCh. Działa również jako szkoła, w której młodzi ludzie uczą się poprzez praktykę socjalizmu o cechach chińskich i komunizmu. Liga wspomaga również Partię i działa jako siła rezerwowa.

„Misją założycielską LMKCh jest niezachwiane podążanie za KPCh oraz działanie na rzecz partii i narodu" – powiedział Xi, który jest również sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego KPCh.

Zwracając uwagę na osiągnięcia chińskiej młodzieży w minionym stuleciu, Xi powiedział, że przywództwo Partii, mocne przekonania i wiara, oddanie sprawie odmłodzenia narodowego i głębokie zakorzenienie w młodzieży są kluczem do przeszłych i przyszłych sukcesów LMKCh.

Dążenie do odmłodzenia narodowego

Według danych statystycznych opublikowanych przez Komitet Centralny LMKCh na dzień 31 grudnia 2021 roku LMKCh liczy ponad 73,7 miliona członków w całym kraju.

Jak wynika z danych, około 43,81 mln członków to studenci, pozostali pochodzą z przedsiębiorstw, instytucji publicznych, społeczności miejskich i wiejskich, organizacji społecznych i innych dziedzin.

Liga powinna nadal służyć młodym ludziom, wypełniać swoje obowiązki w zakresie umacniania i poszerzania poparcia młodych ludzi dla rządów Partii oraz oferować młodym ludziom solidną pomoc – powiedział Xi.

Porównując realizację Chińskiego Marzenia do biegu sztafetowego, wezwał młode pokolenia, by starały się dać z siebie wszystko, aby swoją kreatywnością, otwartością i pionierskim duchem przyczynić się do realizacji narodowego odmłodzenia.

„Organizacje partyjne na wszystkich szczeblach powinny przywiązywać dużą wagę do kultywowania i rozwoju młodych członków Partii, zwłaszcza wybitnych członków LMKCh, aby zapewnić, że socjalistyczny kraj nigdy nie zmieni swojego charakteru" – powiedział.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-10/Xi-addresses-gathering-celebrating-centenary-of-CYLC-19ULTMI6Suk/index.html

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=3wQ7JnzdMBg

SOURCE CGTN