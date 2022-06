CGTN: Dzień Ojca: ojciec Xi Jinpinga nakazał mu być blisko obywateli

PEKIN, 21 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- W 2022 r. Dzień Ojca przypada na 19 czerwca, i właśnie w tym dniu wiele osób wspomina swoich ojców oraz wpływ, jaki wywarli na ich życie.

W gronie tych osób znajduje się również prezydent Chin Xi Jinping, który po ojcu, Xi Zhongxunie, odziedziczył filozofię ukierunkowaną na dobro obywateli. Xi Zhongxun należał do pierwszego pokolenia czołowych przywódców Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Xi Zhongxun wierzył w równość władz i ludu, uważał zatem, że przywódcy muszą żyć wśród zwykłych obywateli. Przywódca wywodzący się z ludu powiedział kiedyś swojemu synowi: „Nieważne, jakie stanowisko obejmiesz, zawsze wiernie służ ludowi, miej w sercu interesy ludu, utrzymuj bliskie relacje z obywatelami I zawsze bądź dla nich dostępny".

Xi Jinping wziął sobie tę radę głęboko do serca. W latach młodości, pełniąc funkcję Sekretarza KPCh w Komitecie Okręgu Zhengding w północnochińskiej prowincji Hebei, Xi Jinping odwiedził każdą wioskę położoną w tym okręgu. Później, przebywając w prowincji Zhejiang, w ciągu zaledwie jednego roku odwiedził ponad 90 okręgów i miast prowincji.

Od 18. Krajowego Kongresu KPCh w 2012 r., kiedy wybrano go na sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPCh, podczas swoich wizyt Xi Jinping odwiedzał najbiedniejszych mieszkańców kraju i rozmawiał z nimi o warunkach ich życia.

Xi Jinping wielokrotnie podkreślał, że Partia zaskarbiła sobie pełne poparcie obywateli, ponieważ zawsze całym sercem im służyła i walczyła o dobrobyt wszystkich grup etnicznych.

„Bądź lojalny wobec Partii"

„Mój ojciec posiada wiele cech, które pragnę kultywować" - napisał Xi Jinping, ówczesny gubernator południowowschodniej chińskiej prowincji Fujian w 2001 r. w liście gratulacyjnym wystosowanym z okazji 88. urodzin ojca. Obowiązki uniemożliwiły synowi osobiste spotkanie z ojcem.

Xi Zhongxun zawsze powtarzał swoim dzieciom, że muszą być lojalne wobec Partii. „[Mój ojciec] opowiadał nam, jak przyłączył się do rewolucji, wzywał nas do przystąpienia do rewolucji, opowiadał nam o jej zasadach… opowieści te stopniowo kształtowały moją postawę" - wspominał Xi Jinping.

Xi Jinping już za młodu postanowił nieść płomień rewolucji i wstąpił do KPCh w wieku 20 lat.

Po pierwszej sesji plenarnej 19. Komitetu Centralnego KPCh w drugiej połowie 2017 r., gdy Xi wybrano na drugą kadencję na stanowisko sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPCh, przywódca KPCh zwizytował znajdującą się na wschodzie Chin replikę łodzi, na której rozpoczęła się historia Partii.

Zwrócił się do kadry KPCh ze słowami: „Pierwotne aspiracje członków KPCh muszą pozostać niezmienne".

Żyć prostym życiem

Xi wyrósł w tradycji surowego wychowania i umiłowania prostego życia.

Xi Zhongxun często powtarzał swoim dzieciom, aby prowadziły skromne życie. Jak wspomina jego córka Xi Qiaoqiao, Xi Zhongxun zbierał ze stołu rozsypane ziarnka ryżu i okruchy chleba, chlebem wymywał resztki zupy z miski. Xi Jinping i jego młodszy brat nosili ubrania i buty po starszych siostrach.

W 2001 r. Xi Jinping napisał list, w którym przypomniał, że jego ojciec prowadził „ascetyczny tryb życia". Dodał, że pod wpływem ojca od wczesnego dzieciństwa wypracował w sobie ogromną gospodarność.

