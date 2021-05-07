CGTN: Экологичный путь Китая к низкоуглеродному будущему заложен в его традициях

Выдвигая идею о том, что «прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние», председатель КНР Си Цзиньпин часто напоминал, что «защита окружающей среды и стимулирование экологически устойчивого развития являются нашими совместными обязанностями». По его мнению, не стоит забывать, что «у нас только одна Земля».

«Рациональное использование природных ресурсов»

Рациональное использование природных ресурсов является ключом к сохранению окружающей среды. Нам необходимо стимулировать более простой, экологичный и низкоуглеродный образ жизни, препятствовать излишествам и расточительности, а также развивать культуру экологически чистой и здоровой жизни.

— из речи председателя КНР Си Цзиньпина 28 апреля 2019 г.

На церемонии открытия Международной выставки садоводства в 2019 году председатель Си разъяснил путь к сохранению окружающей среды, процитировав вышеупомянутый фрагмент из летописи «Цзы чжи тун цзянь» («Помогающее в управлении всепронизывающее зерцало») — основополагающего труда по китайской историографии, автором которого был Сыма Гуан (1019-1086), живший во времена империи Северная Сун (960-1127).

В современном Китае идея умеренного потребления ресурсов приобрела новое значение. Как отметил в своей речи Си Цзиньпин, «модель развития "убийство кур ради яиц" и "осушение озера ради рыбы" зашла в тупик. Будущее озарится экологически устойчивым развитием в соответствии с законами природы».

Стремление к экологически безопасному, низкоуглеродному и инновационному развитию является основой деятельности, направленной на продвижение Китая к его цели стать современной социалистической страной.

В 2018 году в китайскую Конституцию было впервые включено положение об экологически развитой цивилизации. Последний пятилетний план страны также прокладывает путь к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

14-й Пятилетний план (на 2021-2025 годы) предусматривает снижение энергопотребления на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) и выбросов углекислого газа на единицу ВВП соответственно на 13,5 и 18% в течение периода 2021-2025 гг.

Кроме того, Китай обязался увеличить объем лесного фонда на шесть миллиардов кубометров к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года и довести суммарную установленную мощность ветряной и солнечной энергетики до уровня, превышающего 1,2 миллиарда киловатт.

Выполнение обещания

Председатель Си неоднократно заявлял о приверженности Китая обеспечению гармоничного сосуществования между людьми и природой — цели, к достижению которой Китай стремится не на словах, а на деле.

В последние 10 лет Китай занимает первое место в мире по темпам наращивания лесных ресурсов, а площадь его лесонасаждений превышает 70 млн. гектаров. В то же время 90% типов наземных экосистем и 85% основных популяций диких животных находятся под эффективной защитой государства.

Страна, экономическое развитие которой на протяжении последних десятилетий в значительной мере основывалось на потреблении угля, теперь входит в число крупнейших мировых инвесторов в возобновляемую энергетику, владея 30% общемировой установленной мощности возобновляемой энергетики.

Кроме того, по данным Государственного статистического управления, доля потребления электроэнергии угольной генерации в стране сократилась с 60,4% в 2017 году до 56,8% в 2020 году, а доля потребления экологически чистой энергии выросла с 19,1% в 2016 году до 24,3% в 2020 году.

Согласно докладу по развитию энергетики, опубликованному 21 декабря 2020 года Информационным бюро Государственного Совета, к 2019 году объем выбросов углекислого газа в стране сократился на 48,1% по сравнению с аналогичным показателем 2005 года, что позволило повернуть вспять тенденцию быстрого роста выбросов углекислого газа.

«Эта задача чрезвычайно сложна, — заявил председатель Си, ссылаясь на взятые Китаем обязательства в отношении борьбы с изменением климата, на недавнем саммите с участием лидеров Китая, Франции и Германии, проходившем в режиме видеоконференции. — Но Китай выполнит свои обещания».

https://news.cgtn.com/news/2021-05-06/Rooted-in-tradition-China-s-green-roads-to-the-low-carbon-future-ZW6K44VpxC/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Efln3MPyVhk

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SOURCE CGTN