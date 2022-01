CGTN: El presidente del CMG envía un mensaje de Año Nuevo a la audiencia extranjera

Los servicios de radiodifusión en el extranjero de China continuarán con esta labor durante 2022.

Shen sostuvo que presentar bien las historias de China a la audiencia global sigue siendo la misión del CMG. Programas del CMG como "China in the Stories", "China in the Classics" y "Chinese Culture in Toponymy" documentaron la historia profunda y sólida del país y la vitalidad de la gente en sus cotidianidades. Por su parte, programas como "National Parks" y "The Olympism and Art" grabaron las escenas de "Beautiful China" y "Healthy China" en la nueva era. La transmisión global en vivo de "Tiangong Class" desde la estación espacial de China inspiró a los jóvenes a explorar los misterios del universo. Cuando un rebaño de 16 elefantes salvajes de la provincia de Yunnan se desplazó de sur a norte y de regreso a casa, plataformas como CGTN, Yangshipin y CCTV News Digital registraron cada paso entregando más de 7.000 horas de transmisión en vivo, lo que convirtió a los "elefantes deambulantes" en un tema popular en todo el mundo.

El presidente del CMG manifestó que la información basada en hechos debe ser el principio fundamental de los periodistas de todo el mundo. Entretanto, ha refutado mentiras y mitos en noticias sobre temas como la COVID-19 y Afganistán. Shen señaló también que el grupo estableció un mecanismo de cooperación diverso e inclusivo con medios de comunicación internacionales asociados.

"Intercambiamos más de 600 cartas con nuestros colegas y amigos de los medios internacionales, y también nos reunimos tanto en línea como de manera presencial más de 20 veces. Trabajamos juntos para construir una alianza de medios y un mecanismo de cooperación con diversidad, inclusión, igualdad y confianza mutua. Estos intercambios sinceros y cálidos tendieron puentes de confianza, y esas llamadas y cartas entusiastas nos alentaron a hacerlo mejor", expresó Shen.

China también organizará el evento deportivo más grande del mundo para 2022. Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing reunirán a atletas de todo el mundo para competir en hielo y nieve. Shen comentó que el Grupo de Medios de China está listo para llevar la acción a la audiencia mundial, con tecnologías de vanguardia y su canal olímpico recientemente lanzado.

"CMG instaló un vagón de transmisión en vivo con las tecnologías '5G+4K/8K+IA' en el tren de alta velocidad que va de Pekín a Zhangjiakou, provincia de Hebei. Esta es la primera solución tecnológica en el mundo que graba y transmite en Ultra HD en trenes de alta velocidad. Nos gustaría mucho compartirlo con nuestros homólogos a nivel global y presentar de manera conjunta al mundo unos maravillosos y extraordinarios Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022", afirmó.

También indicó que durante el próximo año el PCC celebrará su 20.° Congreso Nacional con el fin de elaborar un plan para el futuro de China. Agregó que, con la intención de buscar excelencia, precisión y perfección en la nueva era, el CMG se esforzará por producir más programas de calidad para presentar a la comunidad internacional la vitalidad de China desde múltiples perspectivas y desempeñar su papel como organización de medios de comunicación en la construcción de una comunidad con un futuro común para la humanidad.

