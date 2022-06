CGTN : Enfants : De « jeunes arbres » à « forêt » pour la nation chinoise

Il y a deux mois, Xi a comparé les enfants à de « jeunes arbres » lors d'une activité de plantation de végétaux à Beijing, les encourageant à contribuer au développement du pays.

« Vous êtes comme des jeunes arbres », a-t-il déclaré. « Vous deviendrez des arbres majestueux à l'avenir et formerez une forêt pour la nation chinoise, une forêt de talents. »

Soulignant l'objectif de la Chine de construire un grand pays socialiste moderne aux traits chinois d'ici le milieu du siècle, il a déclaré : « Vous avez 30 ans devant vous. Aujourd'hui, vous avez 10 ans, et vous aurez 40 ans à ce moment-là. Vous deviendrez les piliers du pays. »

Xi encourage les enfants à poursuivre leurs rêves

Xi adore les enfants et les encourage toujours à poursuivre leurs rêves.

« Une vie meilleure pour les enfants est notre plus grand souhait », a déclaré Xi lorsqu'il a participé à un événement en amont de la Journée internationale de l'enfant en 2013.

Célébrant cette fête en 2014 avec les élèves d'une école primaire, il a déclaré que les enfants sont l'avenir du pays et l'espoir de la nation chinoise.

« Les héros sont cultivés dès le plus jeune âge. Les vagues situées derrière entraînent celles qui sont devant. Je vous souhaite de vivre avec des rêves et des aspirations », a-t-il dit aux élèves.

En mai 2013, Xi a visité une école du comté de Lushan dans la ville de Ya'an, située dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), quelques semaines après qu'un séisme de magnitude 7,0 ait frappé la région. Dans une salle de classe en préfabriqué, il a assisté à une réunion de classe avec les élèves et les a encouragés à travailler dur pour poursuivre leurs rêves.

Neuf ans plus tard, une ancienne élève qui se trouvait dans la salle de classe s'est souvenu des paroles de Xi.

« J'étais assise au premier rang lorsque grand-père Xi s'est tenu devant la classe. Avec un sourire, il a demandé quels étaient nos rêves », a déclaré Luo Yunfang. « Je me souviens que ma réponse était de travailler comme rédactrice en chef parce que j'aime écrire. Grand-père Xi était très heureux. Il nous a félicités pour notre imagination. »

Luo, aujourd'hui étudiante à l'Université de technologie de Chengdu, a déclaré qu'elle était en train de réaliser son rêve.

« J'ai rejoint le centre des médias de notre école et j'ai écrit beaucoup d'articles. Je suis en train de vivre mon rêve petit à petit », a-t-elle déclaré.

Les efforts de la Chine pour protéger les droits de l'enfant

Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, les gouvernements à tous les niveaux ont accordé une attention sans précédent aux enfants et aux jeunes, qu'il s'agisse de garantir l'égalité d'accès à l'éducation, d'envoyer des enseignants dans les villages de montagne appauvris ou d'investir pour améliorer les installations dans les zones rurales.

Selon un livre blanc publié en juin de l'année dernière par le Bureau d'information du Conseil d'État, le pays a mis en place un système juridique comprenant plus de 100 lois et règlements qui protègent de manière exhaustive les droits et les intérêts des femmes et des enfants.

Plusieurs lois et règlements ont été nouvellement rédigés ou modifiés au cours de la dernière décennie afin de renforcer la protection des droits et des intérêts des mineurs. Deux mesures majeures sont la révision de la loi sur la protection des mineurs, entrée en vigueur le 1er juin 2021, et la loi sur la promotion de l'éducation familiale, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Parallèlement, la Chine redouble d'efforts pour réduire la charge de travail excessive des étudiants afin de promouvoir un développement sain et global.

En juillet de l'année dernière, la Chine a lancé une politique de « double réduction » pour remédier à la charge académique excessive des élèves de l'école primaire et du collège et au tutorat hors campus devenu trop lourd.

Après la mise en œuvre de cette nouvelle politique, les établissements de formation hors campus qui proposent des programmes d'études ont été réduits de 83,8 % dans tout le pays, et les établissements de formation en ligne ont été réduits de 84,1 %, selon les données du ministère de l'éducation.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-02/Children-From-saplings-to-forest-for-Chinese-nation-1ax7cqqppza/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=sYiYAJy3A-o

SOURCE CGTN