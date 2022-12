CGTN: Enquete: 85% dos entrevistados elogiam o conceito da China de futuro compartilhado

PEQUIM, 9 de Dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Aproximadamente 85% dos entrevistados em uma pesquisa global elogiaram o conceito de "uma comunidade com um futuro compartilhado para toda humanidade", 94,2% deles elogiaram os valores propostos pela China de "paz, desenvolvimento, justiça, democracia e liberdade" para toda a humanidade.

A pesquisa foi conduzida pelo Think TankCGTN e pela Tsinghua-Epstein Center para mídia e comunicação globais. Um total de 4,000 pessoas de 20 países foram pesquisadas antes da viagem do Presidente Chinês Xi Jinping à Arábia Saudita para uma visita de estado e para participar da primeira Cúpula da China com Estados árabes e da Cúpula do Conselho de Cooperação China-Golfo (GCC).

Na última década, a China assinou acordos de cooperação para a iniciativa da Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative) com 20 estados árabes, e 17 estados árabes apoiaram a Iniciativa para o desenvolvimento global proposta pela China (Global Development Initiative).

O Presidente Xi apresentou o plano durante o debate geral da 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de Setembro de 2021, conclamando a comunidade internacional a colocar o desenvolvimento no topo da agenda da macropolítica mundial e trabalhar em conjunto para orientar o desenvolvimento global em direção a uma fase mais equilibrada, coordenada e inclusiva.

78,4% dos entrevistados concordaram com o GDI, acreditando que "o desenvolvimento é algo importante para poder resolver os problemas globais", enquanto 79,4% reconheceram os frutos da cooperação alcançados pelo "Grupo de Amigos do GDI", do qual a China participou.

O mundo de hoje está passando por profundas mudanças nunca vistas em um século. A China e os países árabes enfrentam a tarefa histórica de realizar o rejuvenescimento nacional e acelerar o desenvolvimento nacional.

Para realizar essa tarefa, 85,2% dos entrevistados concordaram que os países devem tomar ações para abordar conjuntamente os riscos e desafios do desenvolvimento global, enquanto 84,7% dos entrevistados esperam que os países promovam um desenvolvimento global mais inclusivo e diversificado e mantenham conjuntamente a estabilidade econômica global.

Diante das diferentes condições nacionais, 84,1% dos entrevistados disseram que o pré-requisito para essa cooperação é o de respeitar as diferentes escolhas para o desenvolvimento dos países e sistemas, e 89,6% esperam que os países resolvam as disputas internacionais por meio de diálogo e consulta.

Além disso, 85,6% dos entrevistados concordaram com a Iniciativa para Segurança Global (GSI) proposta pela China, acreditando que a segurança é um pré-requisito para o desenvolvimento.

Xi propôs o GSI durante a cerimônia de abertura da Conferência Anual do Fórum Boao para a Ásia de 2022 em abril para promover a segurança para todos em todo o mundo.

Observando como o hegemonismo e políticas de poder ameaçam a segurança global, 80,8% dos entrevistados se opõem ao hegemonismo, políticas de poder e à imposição arbitrária de sanções a outros países, enquanto 80,4% dos entrevistados de países em desenvolvimento destacaram que a mentalidade da Guerra Fria e as políticas de poder ameaçam a paz mundial e exacerbam os desafios de segurança, e os países devem trabalhar juntos para construir uma arquitetura de segurança equilibrada, eficaz e sustentável.

Link: https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/85-of-surveyed-laud-China-s-concept-of-shared-future-CGTN-poll-1fBjAvtFYoo/index.html

FONTE CGTN

