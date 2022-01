CGTN: Esperando 2022 e preparada para um longo caminho adiante, China promete nunca descansar sobre o que conquistou

Desde o ano de 2014, Xi fez discursos de ano novo por nove anos consecutivos, levando o povo chinês a rever as conquistas e olhar para a jornada à frente.

China cumpre a responsabilidade com a história

Após enviar saudações ao povo chinês, o presidente continuou seu discurso ao descrever o ano de 2021 como "excepcionalmente significativo".

"Na convergência histórica dos Dois Objetivos Centenários, partimos para uma nova jornada de construção de um país socialista moderno em todos os aspectos e estamos dando passos seguros no caminho para o grande rejuvenescimento da nação chinesa", disse ele.

Em 2021, a China concretizou o primeiro objetivo centenário de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, o Partido Comunista da China (PCC) comemorou seu centenário, e a definição de grandes conquistas e a experiência histórica do PCC no século passado foi adotada.

Ele anunciou em 1º de julho que a China cumpriu seu primeiro objetivo centenário de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. A erradicação da pobreza é considerada a "principal tarefa" para atingir esse objetivo de desenvolvimento histórico.

A materialização de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e a eliminação da pobreza extrema é o que o PCC propiciou ao povo chinês, e também é uma contribuição para o mundo, disse Xi na sexta-feira.

A luta da China contra a COVID-19 e a contribuição para a resposta global à COVID-19 é outro destaque.

Revendo chamadas telefônicas e reuniões virtuais com líderes estrangeiros e chefes de organizações internacionais, ele disse que apenas por meio de unidade, solidariedade e cooperação os países de todo o mundo podem escrever um novo capítulo na construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Até o momento, a China forneceu dois bilhões de doses de vacinas contra a COVID-19 para mais de 120 países e organizações internacionais.

China pronta para percorrer um longo caminho

"O mundo está se voltando para a China e a China está pronta", disse Xi ao olhar para o próximo ano.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 serão realizados em cerca de um mês, tornando Pequim a primeira cidade do mundo a sediar as Olimpíadas de verão e de inverno.

Observando que cumprir o grande rejuvenescimento da nação chinesa não será uma tarefa fácil, ele enfatizou a importância de realizar a "autorrevolução corajosa para conquistar a iniciativa histórica".

A sexta sessão plenária do 19º Comitê Central do PCC realizada em novembro analisou os esforços do partido no século passado, estabelecendo uma orientação para o Partido alcançar o rejuvenescimento nacional aprendendo com a história.

O plenário também decidiu reunir o 20º Congresso Nacional do PCC no segundo semestre de 2022, um evento de grande relevância e grande significado político para o Partido e para o país.

"As preocupações das pessoas são o que sempre me preocupa e as aspirações das pessoas são o que sempre busco", disse Xi.

FONTE CGTN

