CGTN: Estradas incríveis: conheça as rodovias mais excepcionais da China

A primeira no continente chinês: a Shanghai-Jiading Expressway

O trecho de alta velocidade da Shanghai-Jiading Expressway começa a partir do sul do centro de Xangai e vai até o distrito de Jiading, com uma extensão total de 15,9 km. A construção desta via expressa é responsável por 56% do tráfego de passageiros e fretes na rodovia Huyi entre a área urbana e Jiading. Ela oferece um bom modelo para a construção de rodovias em outras cidades da China.

A mais movimentada: a Beijing-Hong Kong-Macao Expressway

A Beijing-Hong Kong-Macao Expressway começa na capital chinesa e se estende às regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, com mais de 2.285 km.

Chamada de "canal dourado", ela é a rodovia mais movimentada do eixo norte-sul na China e passa por algumas das áreas mais economicamente desenvolvidas do país.

A mais longa: a Lianyungang-Khorgos Expressway

A Lianyungang-Khorgos Expressway foi aberta para o tráfego em 31 de dezembro de 2014, com uma extensão total de 4.395 km da costa leste da província de Jiangsu até a fronteira ocidental da região autônoma de Xinjiang Uygur. Ela leva o título de "via expressa mais longa da China" e é uma importante via de tráfego ao longo do "Cinturão e Rota da Seda".

Graças a esta estrada, um caminhão de carga partindo de Lianyungang agora leva 10 dias para chegar à Europa, cruzando planícies, montanhas, planaltos e desertos. Por mar, a viagem do mesmo ponto de partida para o mesmo destino teria levado 45 dias.

A Lianyungang-Khorgos Expressway é rica em tesouros culturais. Existem 24 pontos panorâmicos nacionais 5A ao longo do percurso, incluindo o exército de terracota, as Grutas de Longmen e o templo de Shaolin, tornando-a uma boa escolha para uma viagem de carro.

A via expressa mais longa passando por um deserto: a Beijing-Urumqi Expressway

A Beijing-Urumqi Expressway tem uma extensão total de 2.540 km e passa por cinco províncias, municípios e regiões autônomas. Sua abertura possibilitou a rota mais rápida de Khorgos, no noroeste da China, em Xinjiang, para a cidade portuária de Tianjin, ao norte.

O trecho de 930 km da via expressa Beijing-Urumqi Expressway na Mongólia interior é uma zona desértica, o que faz desta via a mais longa estrada do mundo que passa por um deserto.

A de construção mais difícil: a Shanghai-Chongqing Expressway

A Shanghai-Chongqing Expressway tem 1.768 km de comprimento e foi aberta para o tráfego em 2010. Ela é a primeira via expressa da China que atravessa a área do delta do rio Yangtzé.

O trecho passa pela província central de Hubei e tem uma altitude média de 1.100 metros. As complicadas condições geológicas tornaram a construção desta via extremamente difícil.

A Shanghai-Chongqing Expressway reduziu o transporte de ingredientes para hot pot do município de Chongqing no sudoeste do país para Xangai, na costa leste da China, de três dias para 17 horas.

A vencedora do maior prêmio: a Jing-Wu-Huang (Chang) Expressway

A Jing-Wu-Huang (Chang) Expressway tem uma extensão total de cerca de 152 km. Esta via expressa em forma de Y conecta as três províncias orientais de Jiangxi, Anhui e Zhejiang.

Embora a estrada não seja longa, paisagens naturais e pontos culturais são abundantes ao longo do caminho.

Os engenheiros planejaram a rota longe de aldeias antigas, rios e habitats de pássaros raros e nenhuma das centenas de canforeiras centenárias ao longo do percurso foi danificada. Por esse motivo, ela ganhou o maior prêmio de engenharia civil da China: o Zhan Tianyou Award.

