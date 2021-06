CGTN: Ex-primeiro ministro da França vê mais "inovação" no futuro da China com base no livro de Xi

PEQUIM, 11 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O ex-primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin falou sobre o livro "Xi Jinping: The Governance of China" (A governança da China). Segundo ele, embora muitos europeus acreditem que civilizações antigas muitas vezes carecem de novas ideias, a China, como uma civilização antiga e moderna, tem novas ideias sobre o futuro. Ele acredita que a promoção da "planetização" baseada no Consenso de Paris ajudará a China e os Estados Unidos a diminuir as diferenças.