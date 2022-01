PEKING, 13. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Když Peking poprvé získal pořadatelství zimních olympijských her pro rok 2022, organizační výbor olympijských her v Pekingu (BOCOG) slíbil, že z 300 milionů obyvatel Číny udělá milovníky zimních sportů. Zhao Weidong je mluvčím organizačního výboru zimních olympijských her v Pekingu a také ředitelem oddělení médií a komunikace organizačního výboru zimních olympijských a paralympijských her v roce 2022 v Pekingu. Zhao se snažil vžít do olympijského ducha tím, že se naučil lyžovat, což je pro mnohé v Číně neznámý sport. Zhaova první zkušenost s lyžováním byla plná pádů a zklamání, ale po několika lekcích postupně přišel, jak na to. Jeho vlastní zkušenost se zvládnutím lyžování je příkladem pro mnoho dalších čínských obyvatel, kteří se chtějí této aktivitě věnovat a nenechají se odradit těžkými začátky.