PEQUIM, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh enfatizou a importância máxima de promover o processo completo da democracia popular e garantir que o povo dirija o país. A democracia popular é a força vital do socialismo com características chinesas, e é fundamental para os esforços da China para construir um país socialista moderno em todos os aspectos.

CGTN: Experiências em primeira mão sobre como funciona a democracia chinesa

Como entender a democracia na China? De acordo com Victor Gao, presidente da Yale Law School Association of China, falando filosoficamente, nenhum país do mundo tem um monopólio sobre a democracia. A democracia precisa funcionar, e o único teste aceitável da democracia é se pode gerar benefícios tangíveis para o povo. A China não poderia ter alcançado a transformação econômica completa e profunda nas últimas quatro décadas sem a participação ativa do povo chinês no processo de tomada de decisões.

Embora o PCC na China seja o partido governante, todos são incentivados a fazer mais pelo país e a oferecer ideias, sugestões e recomendações para melhorias. Se imaginarmos a China como um carro, todas as rodas do veículo estão alinhadas na mesma direção, avançando sincronizadas e coordenadas entre si.

Embora tenha sido chamado, por alguns meios de comunicação ocidentais, de porta-voz do Partido Comunista da China, Victor Gao não é, de fato, membro do PCCh, mas membro de um partido democrático da China. Gao foi consultado em inúmeras ocasiões sobre os relatórios preliminares do governo, e sobre muitas iniciativas governamentais, principalmente no estágio de rascunho. Com experiência como advogado, banqueiro, profissional de capital privado e professor, Gao enviou inúmeras recomendações políticas, algumas das quais foram analisadas e aceitas no mais alto nível do sistema político da China.

Com experiência acadêmica em política comparada, Gao ressalta que todos os países têm o direito de escolher seu caminho para o desenvolvimento. As diversidades e as características únicas de diferentes países devem tornar a humanidade mais forte. Quanto à China, ele acredita que é diferente de muitos outros países, especialmente dos países ocidentais. A única coisa que importa é se a democracia com características chinesas trabalha para o interesse fundamental do povo chinês.

Gao observa que o 20º Congresso do Partido é uma consagração a essa crença fundamental e uma renovação do compromisso de alcançar uma modernização abrangente do povo chinês e realizar o sonho do grande rejuvenescimento da nação chinesa nas próximas décadas.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-07/How-does-whole-process-people-s-democracy-work--1eJSwwxCtji/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=_JI3fYmKZEU

FONTE CGTN

SOURCE CGTN