CGTN: Gala do Festival da Primavera de 2022: um banquete visual para o Ano do Tigre

A gala deste ano contou com uma infinidade de apresentações com o objetivo de entreter milhões de famílias chinesas que celebravam o Ano do Tigre, o qual simboliza a coragem, o vigor e a força na cultura tradicional chinesa.

As apresentações giraram em torno de vários temas, incluindo o centenário da fundação do Partido Comunista da China (PCC), a revitalização rural, a civilização ecológica, as Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022 e as conquistas espaciais e principais descobertas arqueológicas da China.

Uma das apresentações de maior destaque foi a dança poética chamada "Journey on a Painted Landscape". A dança foi inspirada na obra-prima da pintura chinesa "Um panorama de rios e montanhas", criada há 900 anos pelo pintor da dinastia Song (960-1279), Wang Ximeng. A dança elegante, juntamente com o design cênico ambiental, apresentou a arte tradicional e os encantos culturais chineses.

Com a proximidade das Olimpíadas de Inverno de Pequim, os elementos dos jogos foram destacados. Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon, mascotes dos jogos, exploraram a magnificência dos locais na clássica valsa de patinação.

Além disso, a alta tecnologia levou a experiência audiovisual para um nível superior. Uma tela curva gigante de LED de 720 graus foi instalada para conectar o palco ao auditório, formando um espaço tridimensional altamente extensível. Realidade estendida, realidade aumentada, escaneamento holográfico e tecnologia de renderização 3D de 8K a olho nu foram utilizados para criar uma experiência de visualização mais imersiva. Além disso, o evento de gala foi, pela primeira vez, transmitido ao vivo com a opção de um modo de visualização vertical, atendendo aos hábitos de visualização de mais pessoas em dispositivos móveis.

A gala foi transmitida em vários canais de TV, estações de rádio e novas plataformas de mídia. Cerca de 600 veículos de comunicação estrangeiros de mais de 170 países e regiões também fizeram transmissões e reportagens ao vivo sobre a gala, de acordo com o CMG.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-31/2022-Spring-Festival-Gala-A-visual-feast-for-the-Year-of-Tiger-17h6VNrq3Ru/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=gtEROmL0NzQ

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1738140/2022__Spring_Festival_Gala_A_visual_feast_Year_Tiger.jpg

FONTE CGTN

