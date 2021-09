CGTN: Galavečer CMG nazvaný Mid-Autumn Festival Gala 2021 spojuje modernost a tradici

Galavečer také představil kulturu a zvyky čínské etnické skupiny Iů.

„Stylově čínská a čínsky stylová" hudební skupina Zide Guqin Studio, která se stala hitem čínských sociálních médií, protože hraje na tradiční čínské hudební nástroje novým způsobem, zahrála klasickou píseň „Wishing We Last Forever" s herci Liou Š'-š' a Ťing Po-žanen. Slavní umělci pekingské opery Wang Pchej-jü a Čeng Čchi-jüan společně zazpívali píseň „Great Beauty".

V průběhu slavnostního večera zazněla kombinace populární hudby a tradiční čínské kultury, včetně symfonie ve stylu etnické skupiny Iů. Diváci z celého světa se seznámili s překrásnou přírodní scenérií prefektury Liang-šan a kulturní krajinou etnické skupiny Iů, jejichž lidové písně se předávají z generace na generaci a odrážejí starého i nového ducha tohoto etnika.

Moderátoři CMG Kchang Chuej, Sa Pej-ning a další rovněž přispěli nádherným výkonem v podobě skladby „The Ordinary Road".

Kromě zpěváků a herců byli na galavečer pozváni také speciální hosté. Jsou mezi nimi mistryně olympijských her 2020 v Tokiu ve veslování ve čtyřce Čchen Jün-sia, Čang Ling, Lü Jang a Cchuej Siao-tchung a vítězka zimních olympijských her 2014 v Soči v rychlobruslení Čang Chung, která zazpívala píseň „Running to You with All My Heart".

Čchen Jün-sia, Čang Ling, Lü Jang a Cchuej Siao-tchung získaly 28. července 2021 zlatou medaili ve veslařském finále párové čtyřky žen, když na vodní dráze Sea Forest v Tokijském zálivu dopádlovaly k vítězství časem 6:05,13 před týmem Polska (6:11,36) a týmem Austrálie (6:12,08), které skončily druhé, respektive třetí.

Vystoupení čínských olympijských sportovců připomnělo den, kdy získali zlatou medaili a atmosféra večerní slavnosti se tak dostala do nových výšin. Přítomnost rychlobruslařské šampionky ze zimních olympijských her z roku 2014 Čang Chung také připomněla, že zimní olympijské hry 2022 jsou za dveřmi.

Když se večer chýlil ke konci, zazpíval publiku Čou Šen, čínský zpěvák s krásným hlasem. Šen se proslavil především svou písní „Big Fish". Píseň mnohokrát ztvárnili další zpěváci doma i v zahraničí. V rámci programu Music Voyage společnosti CMG, který byl zahájen na začátku tohoto roku, poslala britská zpěvačka Katie Sky, známá svým hitem „Monsters", virtuálně pozdravy čínským milovníkům hudby a během hudební slavnosti se podělila o svoji coververzi písně „Big Fish" od Čou Šena.

Město Si-čchang bylo vždy důležitou základnou čínského vesmírného průmyslu. Úspěšná mise lodi Šen-čou-12 otevřela novou kapitolu čínského kosmického průmyslu. Během slavnostního večera poslali divákům své požehnání prostřednictvím videa také tři čínští astronauti neboli taikonauti, a sice Nie Chaj-šeng, Liou Po-ming a Tchang Chung-po.

Čou zazpíval píseň o vesmíru a hvězdách a vzdal hold hrdinům z oboru.

Slavnostní večer na téma sjednocení, technologie, čínské prvky a kultura zakončily kreativní písně a taneční vystoupení. K vytvoření pohlcujícího zážitku pro diváky byly použity pokročilé technologie, mezi které patří rozšířená realita. Své využití rovněž našla virtuální realita a umělá inteligence, které divákům přinesly skutečně mimořádný zážitek.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-21/CMG-s-2021-Mid-Autumn-Festival-Gala-combines-modernity-and-tradition-13K4ISRneAU/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=DlM9BqY8j3Y

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN