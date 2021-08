CGTN: GAUC organizatorem międzynarodowego szczytu młodzieży poświęconego przyszłości bez węgla

ClimateX zamierza przyczynić się do tego, by świat zmierzał w kierunku przyszłości opartej na zerowej emisji dwutlenku węgla. Szczyt odbędzie się w dniach od 25 do 29 października, bazując na rozmachu światowych wydarzeń klimatycznych zaplanowanych na tę jesień, w tym 26. konferencji stron ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26).