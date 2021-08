CGTN: GAUC veranstaltet weltweiten Jugendgipfel für eine kohlenstofffreie Zukunft

BEIJING, 25. Aug. 2021 /PRNewswire/ -- 2021 ist ein wichtiges Jahr für den Klimaschutz. Um junge Leute in die Bekämpfung des Klimawandels einzubinden, ihre wichtige Rolle hervorzuheben und ihren Einsatz zu maximieren, kündigt die Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) den ClimateX-Gipfel an - eine globale Initiative unter der Leitung der GAUC, um die Jugend auf der ganzen Welt zu mobilisieren.