CGTN: Гонконг -- культурный мост между Востоком и Западом

ПЕКИН, 4 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Гонконг — это не только международный деловой и финансовый центр, но и открытый и разнообразный мегаполис, сочетающий китайскую и западную культуры, но берущий начало в китайской культуре и питающийся ей.

В четверг, когда Гонконг отмечал 25-ю годовщину воссоединения с Китаем, г-жа Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина, посетила центр кантонской оперы Xiqu Centre в культурном округе Западный Коулун.

Во время своего посещения она узнала о планах и последних событиях культурного округа, а также о работе по сохранению и популяризации кантонской оперы и традиционного китайского театра.

Г-жа Пэн прибыла в Гонконг поездом вместе с Си Цзиньпином во второй половине дня 1 июля, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном 25-й годовщине возвращения Гонконга в состав Китая, а также в церемонии инаугурации шестого правительства Специального административного района Гонконг (САРГ).

От Xiqu Centre до китайского культурного наследия

Культурный округ Западный Коулун, раскинувшийся на 40 га рекультивированных земель — это один из крупнейших культурных проектов в мире, где сочетаются искусство, образование, пространство для прогулок и развлечений.

Xiqu Centre, один из первых в районе крупных культурных объектов, дает возможность «узнать о китайском культурном наследии и различных региональных формах кантонской оперы», говорится на веб-сайте центра.

Во время визита г-жа Пэн посмотрела репетицию отрывков из кантонской оперы труппы «Восходящие звезды Чайного дома» в театре Чайного дома и пообщалась с исполнителями.

Благодаря поддержке центрального правительства кантонская опера была успешно включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 2009 году в качестве объекта всемирного нематериального культурного наследия.

Правительство САРГ сотрудничает с общественностью для защиты, сохранения и популяризации кантонской оперы и других объектов нематериального культурного наследия.

Платформа, способствующая китайским и западным культурным обменам

В честь 25-й годовщины возвращения Гонконга в состав Китая были проведены различные мероприятия, отражающие традиционную китайскую культуру, такие как представление китайского кунг-фу (китайского боевого искусства) и показ мод ханфу (китайского традиционного костюма).

29 июня 2017 года при посещении Гонконга Си Цзиньпин выразил надежду на то, что САРГ сможет развивать свою традиционную культуру, играть роль платформы, способствующей культурным обменам между Китаем и Западом, а также популяризировать культурный обмен и сотрудничество с континентальным Китаем.

В 14-м Пятилетнем плане страны (на 2021–2025 годы) предусмотрено превращение САРГ в международный центр культурных обменов.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-01/Hong-Kong-an-East-West-culture-bridge-1bjFkS8hn7W/index.html

SOURCE CGTN