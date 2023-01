CGTN: gotowość Chin na zmiany polityki w kwestii COVID-19

PEKIN, 5 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Od czasu gdy Chiny nadały priorytet reagowaniu na pandemię COVID-19 w stosunku do dynamicznej polityki eliminacji COVID-19, niektóre zachodnie media i intelektualiści kwestionują gotowość Chin do dokonania zmian.

Przygotowanie można ocenić wyłącznie na podstawie wyników – w przypadku COVID-19 jest to liczba uratowanych istnień. Od wybuchu pandemii Chiny przygotowywały swoich obywateli na walkę z wirusem. Wdrożono dynamiczną politykę eliminacji COVID-19, aby zyskać czas na złagodzenie śmiertelnych skutków zakażenia pierwotnym szczepem wirusa i jego kolejnymi wariantami.

Li Guangxi, ekspert Wspólnego Mechanizmu Rady Państwowej na Rzecz Profilaktyki i Ograniczania Rozwoju Epidemii, powiedział w wywiadzie: „Zaraz po pojawieniu się wirusa na świecie był on bardzo niebezpieczny, w związku z czym szpitale, a szczególnie oddziały intensywnej terapii, były przepełnione. Tak było w każdym miejscu na świecie. Obecnie wirus stał się znacznie mniej niebezpieczny i w związku z tym chcemy złagodzić stosowane środki. Z pewnością nastąpi pewien wzrost liczby przypadków, jednak wskaźnik śmiertelności znacznie się obniży, podobnie jak częstość ciężkiego przebiegu COVID-19" – powiedział.

Według Wu Zunyou, głównego epidemiologa Chińskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom, udział przypadków ciężkich i krytycznych spadł z 16,47% w 2020 r. do 0,18% w ostatnim okresie.

Dyrektor wydziału administracji medycznej Krajowej Komisji ds. Zdrowia, Jiao Yahui, powiedział na konferencji prasowej w grudniu, że chińskie szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 zostaną doposażone i przygotowane w zakresie możliwości leczenia większej liczby pacjentów, aby pełnić funkcję szpitali przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Chiny dysponują około 138 100 łóżkami na oddziałach intensywnej opieki, 10 na 100 000 osób. W Chinach jest łącznie 80 500 specjalistów z zakresu intensywnej opieki i 220 000 pielęgniarek intensywnej opieki, a ponad 106 000 lekarzy i 178 000 pielęgniarek jest przygotowanych do obsługi oddziałów intensywnej opieki.

Aby chronić osoby szczególnie narażone, w tym osoby starsze, co jest kluczowym wyzwaniem dla kraju, 14 grudnia Chiny wprowadziły drugą dawkę przypominającą szczepionki na COVID-19. Wprowadzono również szczepionkę wziewną dla osób, które nie chcą lub nie mogą mieć wykonanej iniekcji w ramię.

Uzupełniono również zapasy leków przeciwwirusowych. Pekińskie organy administracyjne ds. leków utworzyły wspólne grupy robocze złożone z ponad 50 osób i skierowały je do pięciu dużych hurtowni farmaceutycznych w Pekinie, aby zaradzić brakom preparatów służących leczeniu COVID-19 i zapobieganiu epidemii. Dane od China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd wskazują, że spółka dostarczyła ponad 3,5 miliona pudełek leków do zwalczania epidemii do ponad 4000 klientów w Pekinie tygodniowo - wśród nich znalazło się 300 szpitali, ponad 2200 lokalnych ośrodków zdrowia i ponad 1500 aptek detalicznych.

Zadecydowano, że w Szanghaju oddziały leczenia gorączki w 145 szpitalach drugiego i wyższego stopnia referencji pozostaną otwarte w pełnym zakresie. W prowincji Zhejiang w niektórych miastach otwarto szpitale internetowe, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na diagnostykę i leczenie na oddziałach zwalczania gorączki.

Zapobieganie i kontrola polegają na stworzeniu odpowiednich instytucji i zwiększeniu możliwości medycznych reagowania na zmieniającą się sytuację. Chiny szybko przystosowały się do bieżącej sytuacji, wprowadzając zmiany na podstawie informacji zwrotnych od obywateli i przedstawicieli opieki zdrowotnej. Zmiana polityki odzwierciedla fakt, że Chiny są przygotowane na dalszy rozwój wydarzeń.

