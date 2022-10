CGTN: governança completa e rigorosa do Partido Comunista da China: um esforço incessante

BEIJING, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- "Os 'Dois Estabelecimentos' são as principais conquistas políticas do partido", disse um representante em uma coletiva de imprensa, na segunda-feira, ao informar sobre o desenvolvimento do partido durante o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), o evento político mais importante do país, realizado a cada cinco anos.

Os "Dois Estabelecimentos" referem-se ao estabelecimento da "posição central do camarada Xi Jinping no Comitê Central do Partido e no partido como um todo" e à definição do "papel orientador do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era".

"O pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era são os resultados teóricos mais recentes como a resposta certa do partido às questões levantadas pela era e práticas", disse Tian Peiyan, vice-diretor do Departamento de Pesquisa de Políticas do Comitê Central do PCCh.

Ele também representa a essência da cultura chinesa e do espírito chinês, tendo dado um novo salto na modernização e adaptação do marxismo ao contexto chinês, de acordo com Tian.

Desafios e soluções para o maior partido governante

Com mais de 96 milhões de membros em 2021, o PCCh é o maior partido governante marxista do mundo.

Gerir essa organização e administrar o maior país socialista do mundo, com uma população de 1,4 bilhão de habitantes, é algo que apresenta muitos desafios.

O partido lida com tarefas de autogovernança, reformas e abertura, economia de mercado e ambiente externo. Também enfrenta perigos de longo prazo de falta de motivação, incompetência, falta de engajamento das pessoas, inatividade e corrupção, conforme observou Tian.

"Nada pode derrubar um governo com tanta facilidade como a corrupção, e a luta contra a corrupção é a forma mais completa de auto-reforma", disse Xiao Pei, vice-diretor da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Comitê Central do PCCh e vice-presidente da Comissão Nacional de Supervisão da República Popular da China.

Desde o 18º Congresso do Partido, a Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh estabeleceu 4,648 milhões de casos para investigação, e mais de 25 mil funcionários de nível geral, além de mais de 182 mil funcionários em nível de condado, foram punidos.

Enquanto a corrupção compromete o ambiente político e prejudica o ambiente econômico e social, a anticorrupção pode ajudar a melhorar esses ambientes, de acordo com Xiao.

Uma recente pesquisa do Departamento Nacional de Estatísticas mostra que 97,4% das pessoas estão totalmente confiantes no trabalho de exercer uma governança rigorosa sobre o partido para conter a disseminação da corrupção, um aumento de 22,4% em relação a 2012.

Além disso, o PCCh é um partido político com um sistema relativamente abrangente de regulamentações intra-partidárias, com quase quatro mil regulamentações intra-partidárias em vigor.

"É com base nessa compreensão clara das dificuldades específicas enfrentadas pelo partido, que Xi Jinping destacou no relatório que a autogovernança total e rigorosa do partido é um esforço incessante e que a auto-reforma é uma jornada que não tem fim", disse Tian.

Promoção e rebaixamento de talentos com orientação clara

Em termos de aquisição de talentos, no mês passado, o partido emitiu a revisão de uma regulamentação sobre a promoção e rebaixamento adequados de funcionários, mostrando a determinação do partido de promover talentos qualificados e dedicados ao cumprimento do segundo objetivo centenário de transformar a China em um país socialista moderno. A versão original foi publicada em 2015.

Além disso, uma autogovernança completa e rigorosa do partido gerencia funcionários com padrões, medidas e disciplinas rigorosos.

Para adotar uma abordagem holística, o partido melhorou continuamente o sistema de relatórios de assuntos pessoais para funcionários de liderança. O sistema solicita verificações cruzadas de sua integridade e disciplina do partido, com inspeções aleatórias a uma taxa de 10% todos os anos, um aumento com relação aos 2 a 5% anteriores, de acordo com Xu Qifang, vice-diretor do Departamento de Organização do Comitê Central do PCCh.

Todos os candidatos a cargos de liderança são obrigados a passar por uma verificação cruzada, e todos os funcionários da administração central foram verificados antes do 20º Congresso Nacional do PCCh, conforme acrescentou Xu.

Veja, por exemplo, Xie Chuntao, delegado do 20º Congresso Nacional do PCCh. Ele disse que a qualificação para os delegados é uma honra "duramente conquistada".

"É raro que os partidos políticos do mundo façam esforços tão grandes para eleger membros excelentes do partido como o PCCh", disse ele.

FONTE CGTN

