CGTN: hľadanie šťastia pre ľudí: cesta Číny k spoločnej prosperite

„Aby sme zabezpečili, že každý povedie lepší život, nesmieme sa nikdy spoľahnúť na to, čo sme dosiahli, a čaká nás ešte dlhá cesta," povedal čínsky prezident Si Ťin-pching vo svojom novoročnom príhovore v piatok.

V prvom roku 14. obdobia FYP Čína zaviedla plán so zameraním na filozofiu orientovanú na ľudí a ako prioritu stanovila úsilie o podporu novej rozvojovej paradigmy, posilnenie úlohy inovácií a podporu ekologickej transformácie sociálneho a hospodárskeho rozvoja.

Ľudová filozofia je kľúčom k pozoruhodným úspechom Číny v posledných desaťročiach a nasmeruje krajinu k spoločnej prosperite. Po odstránení extrémnej chudoby v celej krajine a dosiahnutí cieľa „Xiaokang" sa Čína vydala na novú cestu k socialistickej modernizácii a národnej obnove.

„Na ceste vpred sa musíme spoliehať na ľudí, aby tvorili dejiny," povedal Si Ťin-pching, ktorý je tiež generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (CPC), vo svojom prejave na zhromaždení, ktoré sa konalo 1. júla pri príležitosti stého výročia KSČ. Prisľúbil, že KSČ bude riešiť problémy ľudí a podporovať spoločnú prosperitu pre všetkých.

Čínski lídri zdôraznili dôležitosť vytvárania a akumulácie bohatstva spoločnosti na jednej strane a predchádzania polarizácii na strane druhej. Po prvé, všetci čínski ľudia musia spolupracovať, aby sa „koláč" stal väčším a lepším; potom by sa malo vyvinúť úsilie na dobré rozdelenie „koláča" prostredníctvom náležitých inštitucionálnych opatrení, podľa vyhlásenia vydaného po decembrovej ústrednej konferencii o hospodárskej práci.

Aj keď Čína kladie väčší dôraz na domáci trh, zopakovala svoj záväzok byť otvorená širším možnostiam rozvoja a podeliť sa o ne so svetom.

Čína, ktorá kladie inovácie do centra svojej modernizácie, urobila rôzne vedecké a technologické prelomy, ako bol štart kozmickej lode Shenzhou-13 s posádkou, pristátie sondy Mars Tianwen-1 na červenej planéte, pokrok v odvetví čipovania a veľké pokroky v kvantovej výpočtovej technike.

Vzhľadom na to, že ekologický rozvoj sa stáva prioritou, Čína opakovane zdôrazňovala svoj záväzok dosiahnuť do roku 2030 maximum emisií uhlíka a uhlíkovú neutralitu do roku 2060 a vydala sériu opatrení na dosiahnutie cieľov.

V roku 2021 krajina prežívala putovanie ázijských slonov, ktoré upútali celosvetovú pozornosť, prisľúbila viac investícií na ochranu biodiverzity, spustila veternú energiu a fotovoltické projekty v púštnych oblastiach a opakovane zdôraznila svoj záväzok bojovať proti zmene klímy.

Najväčšie obavy Si Ťin-pchinga pri domácich prehliadkach

Prezident Si vykonal v uplynulom roku 11 inšpekčných prehliadok po Číne, pričom svoje stopy zanechal na desiatkach miest. Na týchto zastávkach Si zdôraznil niekoľko kľúčových otázok, ktoré odzrkadľovali niektoré prioritné oblasti rozvoja krajiny v 14. období FYP a po ňom.

Od zimných olympijských hier v roku 2022 a vzdialených dedín po prírodné rezervácie a malé spoločnosti preukázali jeho návštevy odhodlanie Číny napredovať v ekologickom pokroku a usilovať sa o inovatívny, ekologický a vysokokvalitný rozvoj.

Podľa analýzy CGTN „ľudia", „ekológia", „inovácia", „vysoká kvalita", „bezpečnosť", „kultúra", „služba", „vzdelávanie", „technológia" a „vidiecke oblasti" patria medzi najdôležitejšie slová a frázy, ktoré Si uviedol počas svojich návštev v roku 2021.

Pri každej svojej návšteve Si Ťin-pching prejavil hlboký záujem o ľudí. Navštívil staré revolučné základne, etnické menšinové regióny a miesta s nedostatočnou infraštruktúrou, krehkými environmentálnymi podmienkami a obete častých prírodných katastrof. Navštívil chudobných, hovoril s miestnymi úradníkmi, skontroloval podmienky a zhodnotil prácu na zmierňovaní chudoby.

Keď vo februári navštívil provinciu Guizhou v juhozápadnej Číne, zdôraznil, že je dôležité vydláždiť novú cestu, ktorá uprednostňuje ekologickú ochranu a ekologický rozvoj.

Zdôraznil tiež ochranu biodiverzity na Tibetskej náhornej plošine Qinghai a v ekologickom prostredí povodia Žltej rieky a Saihanby – kedysi neúrodnej oblasti nachádzajúcej sa v provincii Hebei v severnej Číne, ktorá sa zmenila na jeden z najväčších svetových lesov – počas jeho návštev v provincii Qinghai, Henan, Shandong a Hebei a v autonómnej oblasti Tibet.

V čoraz komplexnejšom externom prostredí vyzval na úsilie o prehĺbenie štrukturálnej reformy na strane ponuky, budovanie novej rozvojovej paradigmy a podporu vysokokvalitného rozvoja pri mnohých príležitostiach.

