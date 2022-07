CGTN: Hongkong, kultúrny most medzi Východom a Západom

PEKING, 4. júla 2022 /PRNewswire/ -- Hongkong je viac než len medzinárodné obchodné a finančné centrum – je to otvorené a rozmanité miesto, v ktorom sa mieša čínska a západná kultúra a v ktorom vždy prekvitala a bola podporovaná čínska kultúra.

V čase, keď Hongkong oslavuje 25. výročie návratu do vlasti, navštívila vo štvrtok Peng Liyuan, manželka čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, centrum Xiqu Centre v mestskej kultúrnej štvrti West Kowloon.

Počas návštevy sa oboznámila s plánovaním a najnovším vývojom kultúrnej štvrte, ako aj s prácou pri zachovávaní a propagácii kantonskej opery a tradičného čínskeho divadla.

Peng Liyuan pricestovala do Hongkongu popoludní vlakom spolu so Si Ťin-pchingom, aby sa zúčastnili na stretnutí pri príležitosti 25. výročia návratu Hongkongu do Číny a na slávnostnom otvorení šiesteho funkčného obdobia vlády osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (OAO Hongkong) 1. júla.

Od Xiqu po čínske kultúrne dedičstvo

Kultúrna štvrť West Kowloon, ktorá sa rozprestiera na 40 hektároch zrekultivovanej pôdy, je jedným z najväčších kultúrnych projektov na svete a spája v sebe umenie, vzdelávanie, otvorený priestor a zábavné zariadenia.

Xiqu Centre, jedno z prvých veľkých kultúrnych zariadení v okrese, ponúka príležitosť „preskúmať a spoznať čínske kultúrne dedičstvo a rôzne regionálne formy xiqu", uvádza sa na jeho webovej lokalite.

Počas návštevy si Peng Liyuan pozrela nácvik úryvkov z kantonskej opery v podaní súboru Tea House Rising Stars a porozprávala sa s účinkujúcimi.

Vďaka podpore ústrednej vlády bola kantonská opera v roku 2009 úspešne zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru ako svetové nehmotné kultúrne dedičstvo.

Vláda OAO Hongkong spolupracuje s komunitou pri ochrane, prenose a propagácii kantonskej opery a iných položiek nehmotného kultúrneho dedičstva.

Platforma, ktorá uľahčuje kultúrne výmeny medzi Čínou a Západom

Na oslavu 25. výročia návratu Hongkongu do vlasti sa konali rôzne aktivity s tradičnou čínskou kultúrou, ako napríklad predstavenie čínskeho bojového umenia Kung Fu a módna prehliadka Hanfu (čínsky tradičný kostým).

Prezident Si Ťin-pching 29. júna 2017 pri návšteve Hongkongu povedal, že dúfa, že OAO Hongkong môže pokračovať vo svojej tradičnej kultúre a zohrávať úlohu platformy uľahčujúcej kultúrnu výmenu medzi Čínou a Západom a podporovať kultúrnu výmenu a spoluprácu s pevninou.

V 14. päťročnom pláne krajiny (2021 až 2025) sa podporuje rozvoj OAO Hongkong na medzinárodné centrum kultúrnej výmeny.

