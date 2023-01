CGTN: Hospodářské vyhlídky Číny po změně covidové politiky

PEKING, 5. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Nedávné oznámení Číny o změně politiky opatření proti covidu-19 vyvolalo otázky ohledně potenciálních negativních ekonomických dopadů.

V prvních dnech snížení úrovně opatření proti covidu-19 by Čína skutečně mohla zaznamenat určité problémy v oblasti maloobchodního prodeje a spotřebitelských výdajů. Zrušení omezení souvisejících s covidem-19 neznamená okamžité oživení hospodářského růstu. Nárůst případů infekce, ke kterému může dojít v kterékoli zemi - nejen v Číně - znamená, že se lidé nebudou moct do obchodů a restaurací vrátit okamžitě.

Podle nejnovějších údajů se však čínský spotřební trh již obnovuje. Od změny covidové politiky se návštěvnost některých kin v Pekingu vrátila na 75 % běžné úrovně a oblíbené restaurace zaznamenaly více než 80 % zákazníků, uvedla čínská tisková agentura Xinhua (Nová Čína).

Díky optimalizaci boje proti covidu budou obyvatelé Číny ochotněji cestovat a utrácet. Hlavní hnací silou hospodářského růstu se stane spotřeba. V nedávném rozhovoru pro agenturu Xinhua to řekl hlavní ekonom společnosti China Securities Huang Wentao. Wu Chaoming, hlavní ekonom Chasing International Economic Institute, se domnívá, že výdaje čínských obyvatel na spotřebu na hlavu se v novém roce zvýší z osmi % na 12 %.

Optimismus ohledně ekonomických vyhlídek Číny sdílí také řada zahraničních firem. „I když to (zmírnění proticovidových opatření) může v krátkodobém horizontu přinést určité problémy, věříme, že v dlouhodobém horizontu se dočkáme významného oživení," uvedl podle agentury Xinhua prezident společnosti Fujifilm (China) Investment Co., Ltd. Kenichi Tanaka.

Pravdou je, že usilovný boj proti viru způsobil v uplynulých třech letech určité těžkosti. Čínská ekonomika však i přesto dokázala upevnit svou odolnost. Podle Generální celní správy vzrostl čínský zahraniční obchod se zbožím za prvních 11 měsíců roku 2022 meziročně o 8,6 % na celkem 38,34 bilionu jüanů (5,78 bilionu amerických dolarů).

Na pozadí celosvětového hospodářského útlumu způsobeného pandemií rostl hrubý domácí produkt (HDP) Číny od třetího čtvrtletí 2019 do třetího čtvrtletí 2022 podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj průměrným ročním tempem 4,6 procenta. Výrazně tak překonává světový průměr. Ve Spojených státech - největší světové ekonomice - to bylo ve stejném období 1,6 procenta. Další významné rozvinuté země včetně Německa, Francie, Velké Británie a Japonska zaznamenaly růst HDP pod 0,5 procenta.

Podle Čínské lidové banky si Čína rovněž udržuje relativně nízkou úroveň inflace na úrovni 2 procent. Ve Spojených státech zatím inflace v červnu 2022 dosáhla 9,1 procenta, což je nejvyšší míra za posledních více než 40 let. Podle údajů Moody's Analytics pro rok 2022 zvýšila tato prudce rostoucí inflace měsíční výdaje průměrné americké rodiny oproti předchozímu roku o 445 dolarů. Zatímco prudce rostoucí náklady na potraviny, energie a bydlení ještě více zatěžují miliony amerických domácností, které již tak bojují s rodinným rozpočtem, v Číně ceny potravin klesají – v listopadu se podle údajů Národního statistického úřadu meziměsíčně snížily o 0,8 procenta.

Fakta mluví důrazněji, než slova. Čínská ekonomika zůstává odolná a silná.

