CGTN: Čína bojuje proti onemocnění covid-19 posílením spolupráce v oblasti očkování

PEKING, 16. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Od vypuknutí pandemie covidu-19 svět závodí s časem a bojuje s nákazou, která pustoší celý svět. Jedním z nejdůležitějších kroků v boji proti tomuto viru je vývoj bezpečných a účinných vakcín.

Čína za poslední téměř tři roky ve výzkumu vakcíny proti covidu-19 výrazně pokročila a podnikla konkrétní kroky ke splnění svého závazku učinit vakcíny celosvětovým veřejným statkem.

Čína na špici výzkumu vakcín

Krátce po první vlně epidemie na konci roku 2019, již v lednu 2020, čínští vědci rychle zveřejnili kompletní genomovou sekvenci viru. Globální vědecká komunita jejich rozhodnutí zveřejnit data ocenila.

Jeremy Farrar, lékařský výzkumník a ředitel londýnské charitativní nadace Wellcome Trust zabývající se zdravotnickým výzkumem, to ve svém tweetu označil za „potenciálně velmi důležitý moment pro globální veřejné zdravotnictví - zaslouží ocenění."

V březnu 2020 byla adenovirová vektorová vakcína vyvinutá týmem pod vedením čínského vojenského lékaře Chen Weie jako první vakcína v Číně schválena ke klinickým zkouškám.

Po ukončení první fáze testování byla v dubnu zahájena druhá fáze. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byla v té době čínská vakcína proti covidu-19 první na světě, která vstoupila do druhé fáze klinického testování.

Souběžně probíhal také výzkum dalších vakcín proti covidu-19, včetně inaktivované vakcíny vyvinuté společností China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) a inaktivované vakcíny od pekingské farmaceutické společnosti Sinovac.

Vzhledem k tomu, že virus neustále mutuje, pokračovala Čína ve výzkumu vakcín po celé tři uplynulé roky. K říjnu 2022 v zemi probíhaly testy nejméně 46 vakcín proti covidu-19 s lidskými subjekty a více než 20 vakcín bylo testováno v zahraničí.

Mezi nimi se nacházely i tři inaktivované monovalentní vakcíny proti omikronovým variantám, které podstupovaly testování sekvenční imunizace v pevninské Číně, v Hongkongu a také ve Spojených arabských emirátech.

Snahy o posílení globální spolupráce v oblasti vakcín

Čínské vakcíny sehrály klíčovou roli v globální reakci na pandemii a nabídly zemím větší výběr na pozadí celosvětového rozporu ohledně výběru vakcín.

V květnu 2021 zařadila WHO vakcínu proti covidu-19 od společnosti Sinopharm na seznam vakcín pro nouzové použití. Byla to první čínská vakcína oficiálně uznaná WHO a šestá vakcína schválená pro nouzové použití na celém světě.

Jak uvedl generální ředitel WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci, WHO zařadila vakcínu na seznam pro nouzové použití pro její „bezpečnost, účinnost a kvalitu".

V následujícím měsíci získala od WHO schválení pro nouzové použití další inaktivovaná vakcína vyráběná společností Sinovac.

Ve srovnání s ostatními vakcínami, které v té době vyráběly společnosti Moderna a Pfizer, měla inaktivovaná vakcína z Číny tu výhodu, že ji lze skladovat a přepravovat v obyčejné chladničce při teplotě 2-8 stupňů Celsia. Je tedy vhodná zejména pro rozvojové země, které nemají dostatek skladovacích a přepravních kapacit pro uchovávání velkého množství vakcín při nízkých teplotách.

V květnu 2022 dostala od WHO zelenou pro nouzové použití i covidová vakcína CONVIDECIA od čínské společnosti CanSino Biologics. Po vakcínách Sinopharm a Sinopec se jednalo o třetí čínskou vakcínu, kterou WHO zařadila na seznam pro nouzové použití.

„Svět nutně potřebuje více vakcín proti covidu-19, pokud má vyřešit nerovnost v přístupu k nim," uvedla dr. Mariangela Simaová, zástupkyně generálního ředitele WHO pro přístup ke zdravotnickým produktům, v tiskové zprávě z června 2021.

Zároveň vyzvala výrobce, aby se zapojili do programu COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), což je celosvětová iniciativa, jejímž cílem je zajistit rovný přístup k vakcínám proti covidu-19 pro bohaté i chudé země a dostat tak pandemii pod kontrolu.

Čína se k programu COVAX připojila v říjnu 2020 a od té doby nepřetržitě nabízí pomoc s očkováním méně rozvinutým zemím. V srpnu 2021 se Čína zavázala poskytnout světu do konce roku 2021 dvě miliardy dávek vakcíny proti covidu-19 a nabídla programu COVAX 100 milionů dolarů.

„Tento čínský příspěvek vítáme, protože umožní lepší dostupnost vakcín proti covidu-19 pro nejohroženější skupiny v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích," uvedl dr. Seth Berkley, generální ředitel světové aliance pro očkování a imunizaci GAVI.

Mezi další opatření patří mezinárodní pomoc Číny ve výši 2 miliard dolarů, která má pomoci rozvojovým zemím reagovat na dopady onemocnění covid-19, a vybudování koordinačního mechanismu pro partnerství mezi čínskými a 30 africkými nemocnicemi.

Do května 2022 poskytla Čína materiál pro boj s epidemií (včetně 2,2 miliardy dávek vakcíny proti covidu-19) celkem 153 zemím a 15 mezinárodním organizacím. Kromě toho vyslala skupiny lékařských expertů do 34 zemí a podělila se o své zkušenosti s reakcí na epidemie s více než 180 zeměmi a mezinárodními organizacemi.

V čínské strategii boje proti epidemiím jsou lidé na prvním místě

Od počátku pandemie považuje Čína ochranu lidí a jejich životů – ať už doma či v zahraničí – za nejvyšší prioritu.

K 7. prosinci 2022 bylo v celé zemi aplikováno přibližně 3,45 miliardy očkovacích dávek. Plně očkováno bylo více než 228 milionů osob starších 60 let, což představuje 86 % celkové populace v této věkové skupině.

Očkování proti covidu-19 bylo nabídnuto také čínským státním příslušníkům žijícím v zahraničí. Během tří měsíců od zahájení čínského očkovacího programu „Spring Sprout" (Výhonek jara) v březnu 2021 bylo čínskými nebo zahraničními vakcínami naočkováno ve více než 150 zemích přes 1,18 milionu Číňanů žijících v zahraničí.

Čínská vláda rozšířila působnost očkovacího programu i na cizince žijící v Číně tím, že cizincům ve věku, kdy mají nárok na očkování, poskytla čínské vakcíny a těm, kteří se covidem-19 nakazili, poskytla včasnou léčbu. Země rovněž upravila preventivní a kontrolní opatření pro cizí státní příslušníky vstupující do Číny.

