CGTN: Čína monitoruje mutace koronavirů pro úpravu strategie proti covidu-19

PEKING, 2. ledna 2023 /PRNewswire/ -- S uvolňováním opatření proti covidu-19 v Číně vyjádřili někteří odborníci obavy, že toto uvolnění přinese zvýšenou pravděpodobnost mutací viru.

„Je to důvod k obavám," cituje CNN slova Williama Schaffnera, profesora na oddělení infekčních nemocí lékařského centra Vanderbiltovy univerzity ve městě Nashville ve státě Tennessee a lékařského ředitele Národní nadace pro infekční nemoci (National Foundation for Infectious Diseases).

Chris Murray, ředitel zdravotnického výzkumného centra na Washingtonské univerzitě v Seattlu, však označil v pořadu CNBC riziko vzestupu nové nebezpečné varianty v Číně za „poměrně nízké".

Podle Murraye by nová varianta, která by se rozšířila a nahradila omikron, musela mít určité „zvláštní vlastnosti". „V tuto chvíli je to riziko pravděpodobně malé," dodává.

Veřejná databáze GISAID sídlící v Německu vydala v pátek prohlášení, že nedávné čínské údaje ze sekvenování genomů se podle srovnání se 14,4 milionu genomů uložených v databázi „všechny velmi podobají známým, globálně cirkulujícím variantám pozorovaným v různých částech světa mezi červencem a prosincem".

V Číně cirkuluje celkem 9 subvariant omikronu, z nichž u žádné zatím nebyly zjištěny charakteristiky genomových mutací, uvedl v úterý ředitel Národního ústavu pro výzkum a kontrolu virových onemocnění (NIVDC) Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (China CDC) Xu Wenbo.

Čínské snahy na poli sledování mutací

Xu uvedl, že země zformulovala pracovní plán pro monitorování nových variantních kmenů koronavirů od doby, kdy optimalizovala opatření pro prevenci a kontrolu covidu-19.

Podle tohoto plánu mají být v každé provincii vybrány tři „kontrolní nemocnice", vyčleněné pro sledování, tlumení a léčbu epidemických a infekčních onemocnění.

Každá kontrolní nemocnice bude každý týden vzorkovat 15 pacientů v ambulancích a na pohotovostních odděleních, 10 závažných případů a všechny smrtelné případy pro sekvenování a analýzu genomu a údaje nahraje do NIVDC, čímž se podle Xu vytvoří národní databáze genomu nového koronaviru.

Yang Xiaobing, ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ve Wu-chanu, v rozhovoru pro místní televizní stanici uvedl, že kontrolní nemocnice ve městě Wu-chan zdvojnásobily od poloviny prosince počet vzorků výtěrů z krku odebíraných pro zjištění přítomnosti tohoto viru na 40 týdně.

Všechny dosavadní výsledky ukázaly, že od října ve městě necirkulují žádné další kmeny kromě BA.5.2, uvedl Yang.

O tyto údaje se Čína podělila také se zbytkem světa. Již od vypuknutí epidemie předává sekvence genomů WHO, aby umožnila ostatním zemím na základě těchto údajů vyvíjet diagnostická činidla a vakcíny, uvedl ve čtvrtek hlavní epidemiolog čínské CDC Wu Zunyou.

Další informace byly zveřejněny v pátek. Národní zdravotní komise (NHC) a čínské CDC uspořádaly videokonferenci s WHO a vyměnily si názory na současnou covidovou situaci, léčbu a očkování. Technické výměny budou podle NHC pokračovat, aby pomohly co nejdříve ukončit epidemii na celém světě.

Čínská opatření pro prevenci a tlumení covidu-19 jsou na dobrém základě

Čína v posledních třech letech vydala řadu opatření, která mají poskytnout návod pro prevenci a tlumení epidemie, včetně devíti verzí Protokolu o diagnostice a léčbě covidu-19, dvaceti optimalizovaných opatření a desítky nových opatření. Od 8. ledna 2023 bude země kontrolovat covid-19 pomocí opatření určených pro infekční nemoci třídy B namísto závažnějších nemocí třídy A.

Liang Wannian, vedoucí expertního panelu pro boj proti covidu-19 při NHC, uvedl, že Čína se při kontrole epidemie řídí znalostmi o patogenech, imunitní úrovní obyvatelstva, odolností zdravotnického systému a intervenčními opatřeními v oblasti veřejného zdraví.

Tento postup neznamená dovolit viru nekontrolované šíření, ale „alokovat zdroje na nejdůležitější úkoly prevence, kontroly a léčby," vysvětluje Liang.

Čína vyvíjí snahy o doplnění potřebného zdravotnického materiálu, včetně terapeutik, testovacích činidel, vakcín, ochranných roušek a obleků.

Vakcíny proti covidu-19 bylo doposud podáno přes 3,4 miliardy dávek, přičemž plně očkováno bylo více než 90 % populace, uvedl 27. prosince na tiskové konferenci náměstek ředitele NHC Li Bin.

Denní výrobní kapacita země v oblasti analgetik a antipyretik ibuprofenu a paracetamolu překročila 200 milionů tablet, přičemž denní produkce dosáhla 190 milionů, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo průmyslu a informačních technologií a dodalo, že produkce antigenních testů v zemi se zvýšila z 60 milionů denně na začátku prosince na aktuálních 110 milionů denně.

