CGTN - Infraestrutura, vacinas e espaço: cooperação para a China-Arab sci-tech

PEQUIM, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Sob a Belt and Road Initiative (BRI), a cooperação China-Arab nas áreas de infraestrutura, espaço e saúde foi continuamente desenvolvida de forma sustentável.

A China prometeu acelerar o desenvolvimento do mecanismo intergovernamental de cooperação em inovação científica e tecnológica da China-Arab.

O país implementará mais projetos de parceiros e continuará melhorando os recursos de ciência e tecnologia dos estados árabes.

Lusail Stadium: primeiro local da Copa do Mundo construído pela China

Lusail Stadium, o principal local da Copa do Mundo deste ano, foi construído com a China Railway Construction Corporation como a principal empreiteira.

Com o formato de uma tigela de palma ou uma lanterna esmaltada, o estádio sediará a final da World Cup, programada para 18 de dezembro.

É a primeira vez que uma empresa chinesa constrói um local para a Copa do Mundo, apresentado na nova cédula de 10-riyal no Catar.

"O Lusail Stadium é, de longe, o maior, mais avançado e complexo estádio de futebol profissional do mundo construído de acordo com os padrões FIFA", disse Li Chongyang, diretor do lado chinês da equipe de engenharia, à China Media Group (CMG).

O Lusail Stadium, com capacidade para 80 mil espectadores, mostra a capacidade técnica e os níveis de serviço das empresas chinesas, disse Hassan Al Thawadi, secretário-geral do Supreme Committee for Delivery and Legacy para a Copa do Mundo FIFA 2022, à CGTN.

Projetos de vacinas conjuntas China-UAE

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) ajudaram a China no estudo clínico de sua vacina contra a COVID-19 e, posteriormente, estabeleceram linhas de produção localizadas.

Em 2020,, os Emirados Árabes Unidos aprovaram o registro de uma vacina inativada desenvolvida pela Sinopharm da China.

"Os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país a se aproximar de uma vacina chinesa", disse Ali Obaid Al Dhaheri, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na China, à CGTN. "A unidade de produção pode produzir 200 milhões de doses por ano. A vacina não é para os Emirados Árabes Unidos, nem para a China, mas para o resto do mundo."

Cooperação espacial

A China está impulsionando a cooperação espacial com países participantes da BRI.

A China e a Arábia Saudita assinaram um memorando de entendimento em 16 de março de 2017, compartilhando os dados científicos na cooperação espacial.

Em seguida, os dois revelaram três imagens lunares adquiridas pela cooperação na missão de revezamento de satélite para a sonda lunar Chang'e-4, de acordo com a China National Space Administration.

Em 2018,, o China-Arab States BDS/GNSS Center, o primeiro centro internacional de Beidou Navigation Satellite System indígena da China (BDS), foi inaugurado na Tunísia. A cooperação da BDS expandiu para mais estados árabes em 2021, pois concordaram em implementar mais projetos-piloto.

Além disso, a equipe nacional de satélites do Kuwait espera cooperar com a China.

