CGTN : Initiative d'action globale 2021 - Projet Terre

Notre programme du cinquième jour était axé sur les jeunes, leurs idées et leurs innovations. À la fin de l'émission, nous avons publié notre déclaration : « Global Media Strategic Framework on Climate Action ». Elle appelle à des actions immédiates pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone. La déclaration propose également la création d'une Alliance mondiale des médias sur le climat afin de mettre en place un cadre pour l'action climatique :

- Donner la priorité aux rapports sur le climat pour sensibiliser le public.

- Partager les ressources sur les reportages climatiques pour mieux remplir le rôle de la responsabilité sociale des médias.

- Organiser des événements médiatiques communs pour renforcer l'engagement du public et encourager le développement de la communauté.

- Collaborer à l'amplification de la voix des jeunes afin de les faire participer à la résolution des crises climatiques.

- Renforcer la collaboration entre toutes les plateformes médiatiques afin de devenir une source unifiée d'informations crédibles.

- Partager les ressources médiatiques avec les communautés universitaires et commerciales, ainsi qu'avec les ONG internationales et les organisations à but lucratif, afin de renforcer les initiatives relatives aux questions climatiques.

- Travailler ensemble pour garantir l'authenticité du journalisme afin de lutter contre la désinformation et la démagogie liées à la crise climatique.

Dans leurs discours d'ouverture du programme du cinquième jour, le coordinateur résident des Nations unies en Chine, Siddharth Chatterjee, a évoqué la nécessité d'un changement drastique en matière d'innovation, d'investissement et de technologie. Manuel Pulgar-Vidal, responsable mondial du climat et de l'énergie chez World Wildlife (WWF) et ancien ministre péruvien de l'Environnement, a prévenu que nous nous trouvions dans une « décennie décisive », alors que le monde s'efforce de parvenir à des émissions nettes nulles et à une économie résiliente.

Qin Gang, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, a répondu aux questions des étudiants chinois et américains sur le changement climatique. Nous avons également entendu un haut fonctionnaire de la Banque mondiale, un économiste lauréat du prix Nobel et un professeur de l'université de Harvard.

Les émissions des quatre premiers jours ont porté sur les impacts du changement climatique sur l'environnement mondial, l'importance de la biodiversité, la responsabilité des médias et les actions individuelles des citoyens du monde. Des chefs d'État et de gouvernement, des hauts fonctionnaires des Nations unies, du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que des experts du climat ont partagé leurs points de vue.

Une part importante de notre couverture comprend cinq documentaires « Zero Hour ». Ils examinent l'impact des phénomènes météorologiques extrêmes et la manière dont les jeunes du monde entier trouvent des moyens créatifs d'atténuer la crise climatique.

Pour plus d'informations sur « Initiative d'action globale 2021 - Projet Terre », consultez https://america.cgtn.com/gai/gai.html

