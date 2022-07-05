CGTN: Интеграция в национальное развитие придает новый импульс Гонконгу

ПЕКИН, 5 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- По данным министерства торговли Китая, объем торговли между специальным административным районом Гонконг (CАРГ) и материковым Китаем вырос более чем в шесть раз с 50,77 млрд долларов США до 360,33 млрд долларов США с момента возвращения Гонконга на родину 25 лет назад, при этом среднегодовые темпы роста составляют 8,5%.

Интегрируясь в общее развитие страны, Гонконг стал важным участником внутреннего оборота и одним из ключевых звеньев, связывающих внутренний и международный оборот.

К концу 2021 года объем инвестиций из Гонконга в материковую часть превысил 1,4 трлн долларов, что составляет 57,6% от совокупных зарубежных инвестиций в материковый Китай.

«Активно интегрируясь в общее развитие страны и обозначая свою роль в национальных стратегиях, Гонконг сохранил свои сильные стороны в виде высокой степени открытости и согласованности с международными нормами, — заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на заседании, посвященном 25-летию возвращения Гонконга на родину. —

Благодаря непрерывному расширению зон сотрудничества и обмена между Гонконгом и материком и созданию соответствующих механизмов, жители Гонконга теперь имеют больше возможностей для открытия собственного бизнеса и достижения успехов».

Раскрытие потенциала региона Большого залива

Регион Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, стремящийся стать прибрежным районом и городским кластером мирового класса, является важным национальным проектом, разработанным и реализуемым председателем Си Цзиньпином.

1 июля 2017 года Си Цзиньпин присутствовал на церемонии подписания рамочного соглашения между Национальной комиссией по развитию и реформам, ведущим ведомством по экономическому планированию страны, и правительствами Гуандуна, Гонконга и Макао об углублении сотрудничества между районами.

Год спустя Си Цзиньпин объявил об открытии моста Гонконг-Чжухай-Макао, сверхгигантского транспортного комплекса, связывающего Гуандун, Гонконг и Макао. Он стал физическим символом видения будущего Китая для региона Большого залива.

18 февраля 2019 года был представлен план развития региона, предусматривавший его превращение в модель для подражания в плане высококачественного развития, первоклассный прибрежный район и городской кластер мирового уровня.

В сентябре прошлого года началось осуществление плана дальнейшего развития зоны сотрудничества Цяньхай в южной части города Шэньчжэнь и САРГ с целью помочь этой зоне эффективнее справляться с демонстрационной функцией и ведущей ролью в развитии региона Большого залива.

В 2021 году число финансируемых Гонконгом предприятий в зоне Цяньхай увеличилось на 156% по сравнению предыдущим годом. Из общего объема фактически используемых иностранных инвестиций в Цяньхае в прошлом году 93,8% приходилось на Гонконг.

Жители Гонконга также получают выгоды благодаря этой инициативе. Специалисты Гонконга и Макао из восьми секторов, включая учителей, врачей и туристических гидов, теперь имеют возможность практиковаться на материке с взаимным признанием квалификации. К настоящему времени более 3000 специалистов получили квалификацию на материке.

Выступая на праздновании, Си Цзиньпин вновь заявил, что центральное правительство полностью поддерживает Гонконг в его стремлении использовать исторические возможности, обеспечиваемые развитием Китая, и активно связать свое развитие с регионом Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

Национальное управление

«С момента возвращения Гонконга на родину он был снова интегрирован в китайскую систему управления. Также был установлен конституционный порядок, в основе которого лежит принцип «одна страна — две системы», — отметил Си Цзиньпин.

Китайские граждане, постоянно проживающие в CАРГ, по закону могут участвовать в управлении как САРГ, так и страной.

После возвращения в Китай, на девятом Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) в 1998 году депутаты Гонконга начали участвовать в работе этого высшего органа государственной власти, обсуждая планы национального развития и проблем, влияющих на жизнь людей, и ставя ожидания людей во главу угла повестки дня по государственным вопросам.

В то же время более 5600 представителей всех слоев общества Гонконга являются членами Народного политического консультационного совета (НПКСК) на всех уровнях, в частности, более 200 из них входят во Всекитайский комитет НПКСК. Все они являются ценными консультантами по ключевым национальным программам и вносят вклад в развитие страны.

Для участия в работе 13-го Всекитайского собрания народных представителей было избрано 36 депутатов из Гонконга, что составляет 1,2% от общего числа депутатов, при этом более 200 членов НПКСК представляют САРГ, что составляет 10% от общего числа депутатов. Оба коэффициента значительно превышают долю Гонконга в населении страны, составляющую около 0,5%.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-29/Hong-Kong-25-years-on-Better-integrating-into-national-development-1bfyY0p1lWo/index.html

SOURCE CGTN