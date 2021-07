CGTN: Internationale Online-Umfrage belegt, dass die Rückverfolgung der Ursprünge von COVID-19 politisiert wurde

PEKING, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der CGTN Think Tank hat eine weltweite Online-Umfrage veröffentlicht, in der 80 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die Rückverfolgung des Ursprungs von COVID-19 politisiert wurde.

Die Umfrage ist in mehreren offiziellen UN-Sprachen verfügbar, genauer auf Chinesisch, Englisch, Russisch, Französisch, Spanisch und Arabisch, und wurde in den frühen Morgenstunden des 24. Juli (Pekinger Zeit) durchgeführt. Unter den Internetnutzern, die sich bis zum 25. Juli 22 Uhr, an der Umfrage beteiligt hatten, wurden die folgenden Ergebnisse erzielt: