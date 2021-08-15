CGTN: История любви Цисицзе: сладкие моменты Си Цзиньпина и его жены Пэн Лиюань
Aug 15, 2021, 18:39 ET
ПЕКИН, 16 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Ежегодный праздник Цисицзе представляет собой место встречи феи и человека, любовь между которыми была запрещена в китайской мифологии. Этот праздник, называемый также «Ночью семерок», приходится на 7-й день седьмого месяца китайского лунного календаря.
Праздник, воплощающий в себе идеи великой романтики и преданной любви, в настоящее время отмечается как китайский День Святого Валентина.
В этом году праздник Цисидзе попадает на 14 августа. В этот особый день мы обращаем внимание на историю любви председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань.
Многие люди в Китае считают Си и Пэн, которые женаты уже 34 года, хорошим примером супружеских отношений.
«Ответственный муж»
Си Цзиньпин широко известен как хороший лидер, преисполненный решимости беззаветно служить своему народу, а также как прекрасный компаньон и «ответственный муж» по мнению Пэн.
«У меня очень счастливая семья. Я и моя жена имеем собственные карьеры, но вместе работаем над построением семьи», — заявил в одном из телевизионных интервью в 2004 году Си Цзиньпин, который в то время работал секретарем Чжэцзянского провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).
Хотя Си и Пэн были в значительной мере разделены своими рабочими обязанностями, их объединяли взаимопонимание и забота друг о друге.
Зимой в провинции Фуцзянь, где работал Си Цзиньпин, довольно холодно, поэтому Пэн сшила стеганое одеяло для своего мужа. Когда Пэн работала на гала-концерте в честь Праздника весны, Си Цзиньпин делал пельмени и ждал возвращения жены домой на совместный ужин.
«Спустя более десяти лет после женитьбы я каждый день звоню своей жене по телефону, хотя у нас не очень много времени для того, чтобы быть вместе», — сказал он в интервью.
В кабинете, где председатель Си выступал с поздравительной речью в честь Нового 2021 года, была замечена 21 фотография, среди которых было несколько семейных. На одной из них запечатлены Си и Пэн на фоне Великих фонтанов (Дашуйфа) — одной из самых известных достопримечательностей рядом с руинами Старого летнего дворца в Пекине. Это единственная фотография Пэн в молодом возрасте.
Скромная и аскетичная пара
Си и Пэн поженились в сентябре 1987 года. Вместо традиционной свадебной церемонии у них был простой ужин с несколькими коллегами и друзьями.
Накануне Праздника весны в 2015 году Си Цзиньпин снова посетил деревню Лянцзяэ на северо-западе провинции Шаанси, где он ранее работал и прожил около семи лет. Представляя Пэн Лиюань жителям поселка, он сказал с местным акцентом: «Это моя жена».
Держась за руки на мировой арене
История любви Си и Пэн, которые неоднократно выступали вместе на международной арене, завоевала восхищение по всему миру.
Когда во время осмотра китайского антарктического научно-исследовательского судна Xuelong в Австралии Си Цзиньпин поднялся по трапу в рубку, расположенную наверху, он повернулся и подал Пэн руку, помогая ей подняться.
Во время государственного визита в Индию в сентябре 2014 года Пэн пригласили сесть на качели. Немного покачавшись, она предложила Си присоединиться к ней. Он сел не раздумывая, и они стали качаться вместе.
Кроме того, пара появлялась на различных мероприятиях в подобранных друг к другу костюмах.
«Не разрывайте настоящую любовь из-за большого расстояния, никогда не забывайте о ней в своей напряженной повседневной жизни, не игнорируйте ее во время неустанной работы». Вот что сказал Си Цзиньпин и чем он руководствуется в своей работе.
https://news.cgtn.com/news/2021-08-14/Qixi-love-story-Sweet-moments-of-Xi-Jinping-and-his-wife-Peng-Liyuan-12IqUZ0rYas/index.html
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=JkZssIWKY5A
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SOURCE CGTN
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