CGTN: jak nastawione na dobrostan obywateli podejście Chin sprawdza się w walce z COVID-19?

„Nasza partia i obywatele to jedność, a zachowanie więzów krwi to dla partii podstawowa wartość przyświecająca jej przy pokonywaniu wszelkich przeciwności i niebezpieczeństw. Jak mówi przysłowie >>Kto zaskarbi sobie ludzi, ten ma państwo, kto traci ludzi, traci państwo<<".

Xi Jinping, prezydent Chin, 1 lipca 2016 r.

„Kto zaskarbi sobie ludzi, ten ma państwo, kto traci ludzi, traci państwo" to zdanie, które po raz pierwszy odnaleziono w jednym z klasycznych tekstów chińskich, Księdze Obyczajów (Li Ji) należącej do kanonu Pięcioksięgu Konfucjańskiego.

Ponad 2000 lat później zdanie to jest nadal aktualne – wystarczy przeanalizować podejście Chin do obecnej pandemii koronawirusa. Kiedy tylko stało się jasne, że państwo to stanęło twarzą w twarz z zagrożeniem zdrowia publicznego, rząd Chin przedsięwziął działania na rzecz wyprowadzenia państwa i obywateli z niebezpieczeństwa.

Jego przesłanie było jasne i klarowne: obywatele są najważniejsi.

Wojna obywatelska

Ośrodkiem walki z COVID-19 była położona w centralnej części kraju prowincja Hubei i jej stolica, miasto Wuhan. To właśnie tam rząd skierował najlepszych lekarzy, sprzęt i zasoby, pokrywając całkowite koszty leczenia chorych.

Do Hubei trafiło ponad 42.000 pracowników medycznych ze wszystkich części Chin. Zbudowano dwa szpitale specjalistyczne – Huoshenshan i Leishenshan – wspierane przez dziesiątki zorganizowanych w Wuhan szpitali tymczasowych, których celem było zaspokojenie potrzeb pacjentów.

Aby wspomóc pozostałe miasta prowincji Hubei, Chiny uruchomiły „partnerski plan wsparcia", w którego ramach walkę z epidemią prowadziły społeczności z prowincji i innych regionów.

10 marca 2021 r. prezydent Xi odwiedził Wuhan, epicentrum wybuchu pandemii COVID-19 w Chinach. Odwiedził pacjentów, rozmawiał z personelem medycznym i pracownikami socjalnymi, a także oficerami policji, wojska i lokalnymi urzędnikami stojącymi na pierwszej linii frontu. Zwrócił również uwagę na rolę społeczeństwa w obywatelskiej wojnie z wirusem.

„Uważam, że reakcja Chin powinna być dla nas przykładem" – powiedział CGTN Stephen McClure, konsultant Uniwersytetu w Wuhan ds. nauk informacyjnych.

„Działania wspierające mieszkańców Wuhan podjęto na najwyższym krajowym szczeblu, a jednocześnie zapoczątkowano inicjatywy oddolne, podejmowane i koordynowane przez społeczność lokalną".

„Uważam, że nie ma innej metody na walkę z pandemią niż powszechne zaangażowanie społeczne w zagwarantowanie dobrostanu każdego obywatela. Nie wyobrażam sobie, żeby bez tego rodzaju infrastruktury wprowadzać lockdown, jak to ma miejsce w państwach zachodnich" – dodał.

Powstać z popiołów

Podczas wizyty w Wuhan, prezydent Xi powiedział: „Bohaterscy obywatele bohaterskiego miasta z pewnością pokonają COVID-19, powstaną z popiołów i dokonają chwalebnych czynów w nowej erze".

Wszystkie podjęte wysiłki się opłaciły i oczekiwania Xi się ziściły. Po 76 dniach uporu i poświęceń lockdown w Wuhan dobiegł końca i życie w mieście zaczęło wracać do normalności.

PKB miasta Wuhan wzrósł w pierwszym kwartale 2021 r., o 58,4 procent, a ponadto w tym samym okresie miasto wykazało wzrost zysku ze współpracy handlowej z zagranicą wynoszący 92,2 procent rok do roku.

Chiny zostały ciężko doświadczone przez COVID-19, ale szybko przystąpiły do opanowywania epidemii. Dziś państwo przoduje, jeśli chodzi o globalną odnowę gospodarczą. Wartość jego gospodarki wzrosła w pierwszym kwartale 2021 r. o 18,3 procent rok do roku.

Chiny nie spoczywają jednak na laurach. Przyspiesza tempo szczepień – według szacunków Narodowej Komisji Zdrowia na dzień 11 maja podano ponad 342,7 miliona dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom podaje, że do połowy następnego roku Chiny planują zaszczepić 70-80 procent ludności.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-12/How-China-s-people-centered-approach-works-in-fight-against-COVID-19-10c6ccZkU6Y/index.html

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=1dZyGrXzoZ8

DANE KONTAKTOWE:

Jiang Simin

tel. +86-188-2655-3286

e-mail: [email protected]

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN