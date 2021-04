CGTN: Jak v Sin-ťiangu pracujeme s uvězněnými extrémisty?

„Nejprve to na mě neudělalo velký dojem. Existují různé zásady, jako například, že „místo v ráji si lze zajistit pouze tehdy, budete-li plnit přání své matky"," řekla Almira CGTN při rozhovoru ve vězení. Postupně se studium přesunulo směrem k „džihádu" a Almira byla vyzvána k tomu, aby vedla náboženskou válku a obětovala se výměnou za vstup do ráje.

A za čas začala věřit i takovým „pokynům", že ženy by měly zůstávat doma a odmítla chodit na vysokou školu bez ohledu na silné protesty svých rodičů.

„Myslela si, že dělá správnou věc," řekla vězeňská kurátorka Bai Fengjie. Radikální myšlenky provázely Almiru i poté, co nastoupila do vězení. V roce 2018 byla odsouzena za přípravu vraždy a vzpoury ve vězení a rozsudek jí byl prodloužen až do roku 2035.

V posledních několika letech Bai s Almirou mnohokrát hovořila a snažila se tuto mladou ženu důkladně poznat a vysvětlit jí některé věci. A toto úsilí se vyplatilo. Amira si uvědomila, že ráj, po kterém prahla, není nic než fikce.

„Jsem policejní úřednice, ale cítím se spíše jako učitelka," řekla Bai, která je jednou z mnoha vězeňských kurátorů, kteří se snaží mladé lidi obrátit zpět na správnou cestu. „Nesmíme to vzdát. Musíme věřit, že se nakonec změní."

Toto je jeden z mnoha příběhů z našeho exkluzivního dokumentárního seriálu „The war in the shadows: Challenges of fighting terrorism in Xinjiang – Válka ve stínu: problémy boje s terorismem v Sin-ťiangu." Celý dokument můžete zhlédnout zde.

