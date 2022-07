CGTN: jovens de Hong Kong garantem um futuro mais brilhante conforme a cidade se integra ao desenvolvimento nacional

BEIJING, 1º de julho de 2022 /PRNewswire/ -- "Os jovens de Hong Kong não podem ficar confinados em Hong Kong. É melhor termos um panorama geral de nossa pátria", disse Tsang Yi, um jovem empreendedor de Hong Kong.

Yi, que fundou uma empresa hackerspace na cidade chinesa de Shenzhen, no sul da China, disse à CGTN que espera inspirar mais jovens de Hong Kong a seguirem sua carreira na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA). Ele disse: "Este é o melhor momento para os jovens de Hong Kong se integrarem ao desenvolvimento nacional e revelarem seu valor na vida."

Com o mercado local de empregos sob grande pressão devido à pandemia da COVID-19, cada vez mais jovens de Hong Kong têm recorrido às cidades da GBA para realizar seus sonhos.

Graças ao Esquema de Emprego para Jovens da área da Grande Baía introduzido pelo governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) no ano passado, quase 1.100 pessoas graduadas em Hong Kong foram contratadas por mais de 400 empresas na GBA.

Ao longo dos anos, o presidente chinês, Xi Jinping, têm demonstrado repetidamente sua preocupação com o bem-estar dos mais de sete milhões de moradores de Hong Kong, com o crescimento impressionante dos jovens de Hong Kong.

"Quando os jovens prosperam, Hong Kong prospera. Quando os jovens crescem, Hong Kong cresce. Quando há um futuro para os jovens, há um futuro para Hong Kong", observou Xi na reunião de comemoração do 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria e da inauguração do sexto mandato do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Pedindo a criação de mais oportunidades para os jovens de Hong Kong crescerem e brilharem, Xi disse que devem ser feitos esforços para ajudá-los a superar as dificuldades, obter uma profunda compreensão das tendências subjacentes no país e no mundo e aumentar seu senso de orgulho nacional.

Aproveitando as oportunidades na GBA

A última pesquisa realizada pela Federação de Grupos de Jovens de Hong Kong mostra que 64% dos entrevistados estão dispostos a participar de programas ou estágios de experiência de trabalho na área da Grande Baía.

Os fatores mais atraentes para esses jovens são perspectivas de carreira, tamanho do mercado, networking social e oportunidades de treinamento, cujos percentuais foram de 84,1%, 84%, 70,7% e 70,4%, respectivamente.

Promover o desenvolvimento da GBA tem sido uma parte importante da visão de Xi para a HKSAR, que é considerada como o melhor ponto de entrada para Hong Kong se integrar ao desenvolvimento geral do país.

A GBA é composta pelas duas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau e por nove cidades em Guangdong, a província vizinha. A área total é de cerca de 56 mil quilômetros quadrados e abriga cerca de seis por cento da população chinesa.

"A área da Grande Baía abrange três territórios alfandegários em um único país, e estes operam sob dois sistemas sociais diferentes com três moedas diferentes. Isso é sem precedentes no mundo", disse o presidente chinês.

O produto interno bruto (PIB) da GBA atingiu 12,6 trilhões de yuans (USD 1,97 trilhão) no ano passado, 2,4 trilhões de yuans a mais do que em 2017. Com menos de um por cento do território continental do país, a GBA gerou 12% do PIB nacional.

Consolidando o status único de HK

A China lançou seu 14º Plano Quinquenal (2021-2025) no ano passado. O plano e a agenda de ação para o desenvolvimento social e econômico do país nos próximos cinco anos e o desenvolvimento econômico e social de Hong Kong também são destacados no plano.

O 14º Plano Quinquenal continua a apoiar as tentativas de Hong Kong de melhorar seu status como centro financeiro, de transporte e de comércio internacional e de fortalecer seu status como um centro de negócios de Renminbi offshore global, um centro internacional de gestão de ativos e um centro de gestão de riscos.

Na sexta-feira, Xi reiterou o apoio total do Governo Central a Hong Kong na manutenção de seu status único no longo prazo e conclamou o novo Governo da HKSAR a atender às expectativas das pessoas e dar prioridade máxima ao cumprimento das aspirações de toda a comunidade.

"Os interesses fundamentais de Hong Kong são coerentes com os interesses fundamentais do país, e o coração do Governo Central e o coração de nossos compatriotas de Hong Kong sempre batem juntos", acrescentou o presidente.

Desde que retornou à China em 1997, Hong Kong, sob o princípio "um país, dois sistemas" com um alto grau de autonomia, consolidou ainda mais seu status de centro líder internacional de finanças e comércio global. Ela foi consistentemente classificada por instituições globais como uma das economias mais livres e competitivas com um ambiente de negócios de classe mundial.

Finalizando seu discurso na sexta-feira, Xi expressou a convicção de que, com o forte apoio da pátria e a implementação sólida de "um país, dois sistemas", Hong Kong realizará conquistas ainda maiores.

