CGTN: Как китайский человекоцентрированный подход содействует борьбе с COVID-19
May 13, 2021, 01:11 ET
ПЕКИН, 13 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- 2020 год принес одно из самых тяжелых испытаний в современной истории, когда смертоносная пандемия погрузила мир в хаос, перевернув жизнь людей с ног на голову. Китай — самая населенная страна в мире — оперативно вступил в «народную войну» против COVID-19, пообещав защитить жизнь и здоровье людей любой ценой.
Для Китая нет ничего нового в том, чтобы ставить людей превыше всего.
«Наша партия и народ выступают единым фронтом и поддерживают кровные связи, что является для партии главной гарантией преодоления всех трудностей и опасностей. Как говорится, "тот, кто завоевал симпатии народа, завоюет и страну, а тот, кто утратил доверие народа, потеряет и страну"»,
— из речи председателя КНР Си Цзиньпина 1 июля 2016 года.
«Тот, кто завоевал симпатии народа, завоюет и страну, а тот, кто утратил доверие народа, потеряет и страну» — цитата из классики, впервые записанная в Книге ритуалов (Ли цзи), являющейся одним из пяти канонов конфуцианства.
Эта мудрость сохранила свою актуальность спустя более 2000 лет — чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на действия Китая в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Как только стало очевидно, что страна столкнулась с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, китайское правительство возглавило деятельность, направленную на вывод страны и ее народа из опасности.
Его воззвание было четким и ясным: люди превыше всего.
Народная война
Главная битва с COVID-19 развернулась в китайской провинции Хубэй и ее столице Ухане. Здесь страна мобилизовала своих лучших врачей, оборудование и ресурсы, а все расходы на лечение правительство возложило на себя.
В Хубэй были направлены более 42 тысяч медицинских работников со всей территории Китая. Для удовлетворения потребностей пациентов были построены два специализированных госпиталя — Huoshenshan и Leishenshan, а также десятки временных госпиталей в Ухане.
Для оказания помощи другим городам провинции Хубэй страна приступила к реализации плана «парной поддержки», мобилизующего другие регионы провинциального уровня на объединение в пары с населенными пунктами по всей провинции.
10 марта 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку в Ухань — эпицентр вспышки COVID-19 в Китае. Он навестил пациентов, выслушал медицинских и социальных работников и побеседовал с сотрудниками полиции, военнослужащими и представителями местной власти, находившимися на передовом рубеже. Он также подчеркнул важность опоры на общество для победы в народной войне против вируса.
«Я считаю, что Китай продемонстрировал превосходную реакцию, — заявил в интервью каналу CGTN консультант по информатике Уханьского университета Стивен Макклар (Stephen McClure). —
С самого верха, с национального уровня были предприняты усилия, поддерживавшие людей в Ухане, которые затем были подкреплены усилиями снизу, со стороны местных сообществ, обеспечившие эффективное реагирование и координацию».
«И я не думаю, что есть какой-то способ борьбы с пандемией без гражданской активности такого масштаба, обеспечившей решение всеобщих проблем. Не видно, чтобы кто-то мог эффективно осуществить ограничительные меры, как в западных странах, без такой инфраструктуры», — добавил он.
Восстание из пепла
Во время своего визита в Ухань председатель Си заявил: «Героические люди этого героического города, несомненно, победят COVID-19, восстанут из пепла и совершат еще больше славных достижений в новой эпохе».
Все усилия увенчались успехом, и ожидания лидера страны оправдались. 76 дней стойкости и потерь завершились для Уханя снятием карантина, и город стал возвращаться к нормальной жизни.
В первом квартале 2021 года ВВП Уханя вырос на 58,4%, а объем внешней торговли за тот же период увеличился на 92,2% по сравнению с прошлым годом.
Китай серьезно пострадал от эпидемии COVID-19, но сумел быстро взять ее под контроль. В настоящее время страна вырывается вперед на пути восстановления мировой экономики. В первом квартале 2021 года экономика страны выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время Китай не теряет бдительность. По данным Национальной комиссии здравоохранения, на 11 мая в стране было применено свыше 342,7 млн доз вакцин против COVID-19.
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что к середине следующего года страна планирует вакцинировать 70-80% своего населения.
https://news.cgtn.com/news/2021-05-12/How-China-s-people-centered-approach-works-in-fight-against-COVID-19-10c6ccZkU6Y/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1dZyGrXzoZ8
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SOURCE CGTN
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