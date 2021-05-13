CGTN: Как китайский человекоцентрированный подход содействует борьбе с COVID-19

«Наша партия и народ выступают единым фронтом и поддерживают кровные связи, что является для партии главной гарантией преодоления всех трудностей и опасностей. Как говорится, "тот, кто завоевал симпатии народа, завоюет и страну, а тот, кто утратил доверие народа, потеряет и страну"»,

— из речи председателя КНР Си Цзиньпина 1 июля 2016 года.

«Тот, кто завоевал симпатии народа, завоюет и страну, а тот, кто утратил доверие народа, потеряет и страну» — цитата из классики, впервые записанная в Книге ритуалов (Ли цзи), являющейся одним из пяти канонов конфуцианства.

Эта мудрость сохранила свою актуальность спустя более 2000 лет — чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на действия Китая в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Как только стало очевидно, что страна столкнулась с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, китайское правительство возглавило деятельность, направленную на вывод страны и ее народа из опасности.

Его воззвание было четким и ясным: люди превыше всего.

Народная война

Главная битва с COVID-19 развернулась в китайской провинции Хубэй и ее столице Ухане. Здесь страна мобилизовала своих лучших врачей, оборудование и ресурсы, а все расходы на лечение правительство возложило на себя.

В Хубэй были направлены более 42 тысяч медицинских работников со всей территории Китая. Для удовлетворения потребностей пациентов были построены два специализированных госпиталя — Huoshenshan и Leishenshan, а также десятки временных госпиталей в Ухане.

Для оказания помощи другим городам провинции Хубэй страна приступила к реализации плана «парной поддержки», мобилизующего другие регионы провинциального уровня на объединение в пары с населенными пунктами по всей провинции.

10 марта 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку в Ухань — эпицентр вспышки COVID-19 в Китае. Он навестил пациентов, выслушал медицинских и социальных работников и побеседовал с сотрудниками полиции, военнослужащими и представителями местной власти, находившимися на передовом рубеже. Он также подчеркнул важность опоры на общество для победы в народной войне против вируса.

«Я считаю, что Китай продемонстрировал превосходную реакцию, — заявил в интервью каналу CGTN консультант по информатике Уханьского университета Стивен Макклар (Stephen McClure). —

С самого верха, с национального уровня были предприняты усилия, поддерживавшие людей в Ухане, которые затем были подкреплены усилиями снизу, со стороны местных сообществ, обеспечившие эффективное реагирование и координацию».

«И я не думаю, что есть какой-то способ борьбы с пандемией без гражданской активности такого масштаба, обеспечившей решение всеобщих проблем. Не видно, чтобы кто-то мог эффективно осуществить ограничительные меры, как в западных странах, без такой инфраструктуры», — добавил он.

Восстание из пепла

Во время своего визита в Ухань председатель Си заявил: «Героические люди этого героического города, несомненно, победят COVID-19, восстанут из пепла и совершат еще больше славных достижений в новой эпохе».

Все усилия увенчались успехом, и ожидания лидера страны оправдались. 76 дней стойкости и потерь завершились для Уханя снятием карантина, и город стал возвращаться к нормальной жизни.

В первом квартале 2021 года ВВП Уханя вырос на 58,4%, а объем внешней торговли за тот же период увеличился на 92,2% по сравнению с прошлым годом.

Китай серьезно пострадал от эпидемии COVID-19, но сумел быстро взять ее под контроль. В настоящее время страна вырывается вперед на пути восстановления мировой экономики. В первом квартале 2021 года экономика страны выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время Китай не теряет бдительность. По данным Национальной комиссии здравоохранения, на 11 мая в стране было применено свыше 342,7 млн доз вакцин против COVID-19.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что к середине следующего года страна планирует вакцинировать 70-80% своего населения.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-12/How-China-s-people-centered-approach-works-in-fight-against-COVID-19-10c6ccZkU6Y/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1dZyGrXzoZ8

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SOURCE CGTN