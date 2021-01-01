CGTN: Каковы ожидания Си Цзиньпина на 2021 год после «экстраординарного» 2020-го?
Jan 01, 2021, 10:09 ET
ПЕКИН, 1 января 2021 г. /PRNewswire/ -- 2021 год, знаменующий начало новой китайской пятилетки и столетие с момента основания Коммунистической партии Китая (КПК), стучится в дверь.
Каковы ожидания председателя КНР Си Цзиньпина на 2021 год, особенно после успехов, с трудом достигнутых страной в 2020 году?
Наводящую информацию можно найти в его новогоднем обращении.
2021: «Стремление — единственный путь вперед»
В 2021 году Китай вступит в новую фазу развития, заключающуюся в полномасштабном построении современной социалистической страны, что обусловлено принятием предложений по формулированию 14-го Пятилетнего плана и долгосрочных целей руководством КПК.
«Впереди долгий путь; стремление — единственный путь вперед», — заявил в своем обращении товарищ Си, призвав приложить усилия для создания новой модели ускоренного развития, а также углубленной реализации высококачественного развития, дальнейшего углубления реформ и расширения открытости.
Преодолев испытание вирусом, высшее руководство Китая установило экономические приоритеты на 2021 год в ходе состоявшейся в декабре ключевой конференции по главным направлениям экономической деятельности, подчеркнув, что в 2021 году Китай сохранит последовательность, стабильность и устойчивость своих макроэкономических политик, продолжая осуществление дальновидной финансово-бюджетной и разумной денежно-кредитной политики.
В 2021 году страна сделает уверенный первый шаг к формированию новой концепции развития, в рамках которой внутренний и внешние рынки будут укреплять друг друга с опорой на развитие отечественного рынка.
В то же время глава государства подчеркнул необходимость продолжать работу по стимулированию процесса оживления села, поскольку в 2020 году страна достигла решающего успеха в ликвидации крайней нищеты.
В течение следующих пяти лет будут предприняты усилия по укреплению достижений в борьбе с нищетой и полномасштабному продвижению стратегии оживления села в соответствии с основными целями в области социально-экономического развития, предложенными Центральным комитетом КПК на 14-ю Пятилетку (2021-2025).
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Как неоднократно заявлял Си Цзиньпин, самой основополагающей гарантией реализации всех этих целей является сохранение руководящей роли партии.
В своем новогоднем обращении товарищ Си охарактеризовал партию как гигантское судно, уверенно движущее Китай вперед в соответствии с ожиданиями народа и надеждами нации, подчеркнув важность «первоначального устремления».
КПК была основана с первоначальным устремлением: ее миссия заключалась в поисках счастливого будущего для китайского народа и возрождении китайской нации, и она сохраняет свою приверженность человекоцентристской философии развития.
По словам Си Цзиньпина, спустя 100 лет первоначальное устремление КПК только усилилось.
2020: «экстраординарный» год в различных отношениях
Подводя итоги 2020 года, председатель охарактеризовал его как «противоэпидемическую эпопею» и посвятил значительную часть своей речи освещению полномасштабной народной войны Китая против COVID-19.
«Великое создается из будничного. Герои приходят из народа. Каждый человек замечателен!» — заявил товарищ Си перед выражением своих соболезнований всем зараженным коронавирусом.
В сентябре три выдающихся медицинских специалиста получили почетное звание «Народного героя», и в общей сложности 1499 человек, 500 групп, 186 членов первичных партийных организаций КПК получили благодарность за свою роль в борьбе с эпидемией, а еще 14 членов партии были награждены посмертно.
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В то же время Китай активно участвовал в нескольких всемирных совещаниях, проводившихся в целях предоставления международному сообществу необходимых решений и опыта, включая виртуальный саммит Большой двадцатки по COVID-19, саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Китая, Японии и Южной Кореи («АСЕАН+3» или АПТ) по COVID-19 и специальное совещание министров иностранных дел АСЕАН и Китая, посвященное вспышке эпидемии.
Председатель Си также проанализировал достижения Китая в различных областях.
Китай является первой из крупных экономических держав мира, достигшей положительных показателей роста в 2020 году, и ожидается, что его ВВП достигнет нового уровня в 100 трлн юаней. По словам главы государства, в Китае наблюдается хороший урожай зерновых на протяжении 17 лет подряд.
Он также добавил, что стране за восемь лет удалось искоренить крайнюю нищету, в которой находились около 100 миллионов сельских жителей, и все 832 уезда, ранее доведенных до нищеты, сумели избавиться от нее.
Китай совершил ряд прорывов в научных исследованиях, к числу которых относятся марсоход Tianwen-1 (Тяньвэнь-1), лунный зонд Chang'e-5 (Чанъэ-5) и глубоководный пилотируемый аппарат Fendouzhe (Фендуже). Энергично продвигается строительство порта свободной торговли Хайнань, сообщил Си Цзиньпин.
Китайский лидер также упомянул незабываемые события 2020 года, включая инспекционные поездки по 13 провинциям, 40-летие создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь и свои телефонные разговоры с друзьями из международного сообщества о борьбе с пандемией.
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В связи с продолжающимся разрушительным шествием пандемии по всей планете Си Цзиньпин особо подчеркнул важность создания сообщества с общим будущим для всего человечества, особенно для посткоронавирусного мира.
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SOURCE CGTN