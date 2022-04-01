CGTN: Китай активизирует усилия по посадке деревьев с целью сокращения углеродных выбросов

Председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные должностные лица играют ведущую роль в решении задачи по озеленению. Во время состоявшегося в прошедшую среду в Пекине мероприятия по посадке деревьев Си Цзиньпин напомнил, что леса помогают сохранять водные ресурсы, приносят экономические выгоды, способствуют увеличению производства зерна и поглощают углерод.

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), уже на протяжении 10 лет подряд, начиная с 18-го Всекитайского конгресса КПК в 2012 году, принимает участие в мероприятиях по посадке деревьев.

«Посеять семена природоохранной деятельности»

В 1979 году Китай провозгласил 12 марта Национальным днем посадки деревьев. Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — в 1981 году запустило общенациональную добровольную кампанию по посадке деревьев, в рамках которой каждому здоровому гражданину старше 11 лет рекомендуется ежегодно высаживать от трех до пяти деревьев.

«Я хочу внести свой вклад в реализацию инициативы "Прекрасный Китай" и посеять в китайском обществе семена природоохранной деятельности, особенно среди китайской молодежи», — заявил Си Цзиньпин во время мероприятия по посадке деревьев в городском парке отдыха, расположенном на территории поселка Хуанцунь в пекинском районе Дасин.

Он посадил саженцы китайской сосны, персика, магнолии, дикой яблони и китайского ясеня.

«Благодаря нашему упорству и общим усилиям небо нашей страны засияет голубизной, горы покроются пышной растительностью, вода в реках очистится, а природа в целом станет еще краше», — сказал Си Цзиньпин.

Назвав леса «поглотителем углерода», Си Цзиньпин подчеркнул, что леса и пастбища имеют основополагающее и стратегическое значение для экологической безопасности страны.

Он призвал включить задачи по сохранению окружающей среды и обеспечению экологически безопасного развития на основе «комплексного подхода» в число первоочередных приоритетов.

В частности Си Цзиньпин сказал: «Мы будем защищать свои экосистемы, включая горы, реки, леса, сельскохозяйственные угодья, озера, пастбища и пустыни, и управлять ими на основе комплексного подхода, систематически осуществлять программы экологизации, а также повышать количество и качество лесов и пастбищ».

Роль лесов в снижении углеродных выбросов

Идея о том, что «прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы являются бесценным национальным достоянием», высказанная Си Цзиньпином, стала руководящим принципом в инициативах Китая по охране окружающей среды.

В последние годы Китай принял на себя обязательства по достижению пика выбросов двуокиси углерода до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года. Кроме того, обязательства по содействию всесторонней экологической трансформации социально-экономического развития включены в план 14-й китайской пятилетки (на 2021-2025 годы) и в новые долгосрочные цели развития страны на период до 2035 года.

Посадка лесов играет важнейшую роль в претворении этих идей в жизнь, поскольку леса и пастбища поглощают из атмосферы и связывают двуокись углерода.

Согласно официальному докладу по сохранению биологического разнообразия, опубликованному китайским правительством в октябре прошлого года, площадь лесов и лесных заповедников Китая в течение последних 30 лет неуклонно увеличивалась, и страна добилась самых высоких показателей прироста лесных ресурсов в мире.

В докладе отмечается, что по состоянию на конец 2020 года леса в Китае занимали площадь в 220 млн гектаров, коэффициент лесистости составлял 23%, а связанный лесами углерод — 9,19 млрд тонн.

В опубликованном 11 марта бюллетене Национального управления лесного хозяйства и пастбищ приводятся данные о том, что в 2021 году Китай засадил лесами 3,6 млн гектаров и перевел в леса 380 800 гектаров сельскохозяйственных угодий. В этом году страна планирует засадить деревьями и травами 6,4 млн гектаров.

В целях содействия укреплению потенциала лесного сектора по улавливанию углерода Китайский банк развития недавно выделил кредиты на сумму около 114,1 млрд юаней (примерно 17,95 млрд долларов США) на развитие таких ключевых экологических направлений, как создание национальных лесных заповедников и повышение качества лесов.

Этот банк, входящий в число крупнейших кредитно-финансовых организаций страны, оказывает финансовую поддержку в проведении лесокультурных и лесотехнических работ на площади почти в 4 млн гектаров, которые, как ожидается, после 2030 года будут поглощать до 72 млн тонн углерода в год.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-31/China-steps-up-tree-planting-efforts-to-reduce-carbon-emissions-18QrTqA6rHq/index.html

Video — https://www.youtube.com/watch?v=49KymgvycfA

SOURCE CGTN